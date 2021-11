Oschatzer Theatertage bieten komisches, familientaugliches und kreatives Programm

Oschatz

Vom 17. bis 20. November wird die Stadthalle Thomas-Müntzer-Haus am Altmarkt wieder zu einem kleinen Schauspielhaus. Die 2020 verschobenen „Oschatzer Theatertage“ der initiierenden Oschatzer Freizeitstätten GmbH werden dann nachgeholt. Los geht es am Buß- und Bettag mit einem familientauglichen Programm. Ab 15 Uhr sind dann die Kinderbuchhelden „Pettersson und Findus“ in einer Inszenierung der Landesbühnen Sachsen zu erleben. Im Stück nach den Bilderbüchern von Sven Nordquist in einer Bearbeitung von Dagmar Leding werden die Themen Freundschaft und Zusammenhalt humorvoll erzählt“, kündigen die Macher an.

Improvisation und Kabarett

Am darauffolgenden Donnerstag heißt es „Auf dünnem Eis“ – die Ehe-Komödie mit Josephine Hoppe und Carsten Linke ist ein Gastspiel von Hoppes Hoftheater und behandelt den Alltag eines Paares, dessen Liebe in die Jahre gekommen ist.

Freitagabend am 19. November wird es dann speziell. Um 19 Uhr erobern die Improvisationskünstler des Dresdener Ensembles „Yes-oder-Nie!“ die Bühne. Ihre Darbietung folgt keinem Drehbuch, die Szenen entstehen durch die Fantasie der Darsteller – und die Vorgaben des Publikums.Bühne frei!

Den Abschluss der Theatertage bestreitet Kabarettist Peter Flache am 20. November mit seinem Programm „Strophe muss sein“. In diesem Kabarettprogramm gibt der Wortakrobat Flache komische Gedichte zum Besten und anschließend seinen Senf dazu. Ermöglicht wird der Auftritt durch den Theaterkahn Dresdner Brettl, der „eine absurde Mischung aus Un- und Hintersinn“ verspricht. Beginn ist 19 Uhr.

Kombitickets möglich

Einzeltickets kosten im Vorverkauf 19,85 Euro, an der Tages- und Abendkasse 21 Euro, Kinder und Schüler zahlen 7,85 Euro (Abendkasse 8 Euro). Ein Kombiticket für alle Termine kostet 67,40 Euro. Karten gibt es in der Oschatz-Information und allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für den Zugang gilt die 3-G-Regel.

Von Christian Kunze