Oschatzer Theatertage werden fortgesetzt

Oschatz

Vorhang auf fürs Finaleder Oschatzer Theatertage hieß es am Sonntag mit „ Bauland“. Und was war das für ein Abschluss! Holger Böhmes Komödie um eine Autowerkstatt am Scheideweg komprimiert drei Generationen und sieben Jahrzehnte deutsche Geschichte in Familie Zimmermann, deren drei männliche Vertreter sich entfremdet haben, aber zusammenhalten müssen, um das Familienunternehmen aufrecht zu erhalten. SS-Vergangenheit, Republikflucht und – topaktuell – Engagement für den Umweltschutz, sind die Pole, zwischen denen dieses Stück pendelt. In treffsicheren Dialogen und aufwühlenden Monologen entfaltet sich eine Geschichte um Schuld, Korruption und die Ehre des Mittelstandes. Thomas Stecher, Robert Seiler und Friedrich-Wilhelm Junge mimen Vater, Enkel und Großvater – dafür ernteten sie von 50 Besuchern stehende Ovationen. Die ersten Theatertage endeten mit der Ankündigung der Freizeitstätten GmbH, sie nächstes Jahr fortzusetzen.

Von Christian Kunze