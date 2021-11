Diese 594 Schülerinnen und Schüler des Oschatzer Thomas-Mann-Gymnasiums (TMG) sind Vorreiter beim Klimaschutz: Das TMG ist deshalb zur ersten Klimaschule im Landkreis Nordsachsen ernannt worden. Doch was bedeutet das eigentlich?

