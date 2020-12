Oschatzer Thomas-Mann-Gymnasium macht schon am Mittwoch zu

Oschatz

Das Oschatzer Thomas-Mann-Gymnasium ist am Montag in den Wechselunterrichtsmodus gegangen. Dabei absolviert ein Teil der Schüler den Unterricht von zu Hause, der andere Teil in der Schule. Doch jetzt ist klar. Das Thomas-Mann-Gymnasium wird am Mittwoch gänzlich geschlossen. „Das Infektionsgeschehen hat sich an unsere Schule äußerst dynamisch entwickelt. In der Folge mussten einige Klassen ihr Lernen im häuslichen Umfeld fortsetzen“, informiert Schulleiterin Marion Müller in einem Rundschreiben Schüler und Eltern. Ab Mittwoch sollen dann alle Schüler im häuslichen Rahmen lernen. Offenbar ist der Unterrichtsbetrieb in mehr aufrechtzuerhalten, auch weil ein beträchtlicher Teil der Lehrer erkrankt oder sich in Quarantäne befinden. „Mir wurde mitgeteilt, dass unserem Antrag auf Schließung unserer Schule durch die Schulaufsichtsbehörde entsprochen wurde“, informiert die Leiterin des Gymnasiums weiter. Entsprechend der neuen Regelung hätte das Gymnasium noch bis zum Freitag geöffnet. Ob der Schulbetrieb wieder am 11. Januar anlaufen kann, ist noch mit einigen Fragezeichen versehen. „Wir bleiben im Gespräch und werden das Lernen weiterhin tolerant miteinander gestalten“, so Marion Müller in ihrem Rundschreiben.

Von Hagen Rösner