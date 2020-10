Oschatzer Tourismusbranche enttäuscht von Messe-Absage

Region

Einen Urlaub im eigenen Land, egal ob im Hotel, der Pension oder auf dem Campingplatz, haben viele Deutsche in diesem Jahr durch Corona für sich wieder entdeckt. Wo bekommt man Anregungen oder Informationen zu den neuesten Trends auf diesem Gebiet? Natürlich auf einer Reisemesse. Die Touristik & Caravaning im November in Leipzig war deshalb nicht nur im Kalender der Aussteller fest vorgemerkt. 2019 zählte sie immerhin 67 000 Besucher. Nun wurde sie für 2020 abgesagt. Hat das Folgen für Tourismusanbieter in der Region?

Rückgang an Übernachtungen

Der Tourismusverband Sächsisches Burgen- und Heideland wäre auf zwei Ständen auf der Leipziger Messe präsent gewesen. „Wir hatten geplant, beim Landurlaub in Sachsen und bei der Leipziger Tourismus- und Marketinggesellschaft vertreten zu sein“, sagt Sandra Brandt, seit Oktober Geschäftsführerin des Verbandes. „Wir bedauern die Entscheidung sehr, aber sie ist nachvollziehbar.“ Die Auswirkungen von Corona treffen die Branche hart, sie hätte es deshalb sehr notwendig gehabt, sich zu präsentieren. „Allein in unserem Verbandsgebiet gab es per August einen Rückgang der Übernachtungen in diesem Jahr von minus 25 Prozent durch die Corona Auflagen“, so Brandt. Da auch die Grüne Woche in Berlin für Januar 2021 abgesagt wurde, will der Verband verstärkt auf eigene Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Presse und Online setzen. „Zum Glück sind uns durch die Messeabsagen größere Kosten erspart geblieben“, ist Brandt froh.

Geopark schmiedet Pläne

Rebecca Heinze, Managerin des Nationalen Geoparks Porphyrland sieht es so: „Ja, wir waren in den Startlöchern, der Geopark wäre auf der Messe gewesen unter der Flagge der Dampfbahnen, mit denen wir über einen Kooperationsvertrag verbunden sind. Wir hätten diese Gelegenheit sehr gern wahrgenommen, um die Messegäste von den geologischen und industriekulturellen Zielen und Angeboten zu begeistern, haben aber vollstes Verständnis für diese Entscheidung. Wir arbeiten mit unseren Georangern weiter an einem Programm für 2021, das in der freien Natur und in unseren kleinen Gruppen durchführbar ist. Für 2021 werden wir gemeinsam mit der LTM Region Leipzig schauen, welche Auftritte für den Geopark sinnvoll sind.

Das sagt die Oschatzer Freizeitstätten GmbH

Zwei Schwerpunkte wollte die Oschatzer Freizeitstätten GmbH auf der Touristikmesse setzen. „Unser Platsch mit all seinen Angeboten nach der Eröffnung und die kleine Gartenschau in Oschatz vom 10.bis 13. Juni wollten wir bewerben“, sagt Claudia Werner, verantwortlich für das Marketing. Am Stand der Dampfbahnroute Sachsens wollte Oschatz an drei Tagen präsent sein. Aber irgendwie habe man mit der Absage nach der Entwicklung von Corona gerechnet. Nun soll der Fokus auf kleine Reisemessen wie die in Dresden und Chemnitz oder auf dem Berliner Ostbahnhof im nächsten Frühjahr gerichtet sein.

Als sehr bedauerlich für seine Stadt und die hier ansässige Döllnitzbahn schätzt Mügelns Bürgermeister Johannes Ecke den Messeausfall ein. Die Stadt war in der Vergangenheit an Gemeinschaftsständen vertreten. Nun gelte andere Wege wie beispielsweise die digitalen Medien verstärkt zu nutzen.

