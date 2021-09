Oschatzer Trio schrubbt 441 Rad-Kilometer nach Bitterfeld und Zurück

Oschatz/Bitterfeld

Habe ich auch nichts vergessen? Ist Sandra schon da? Alexander hat bestimmt den Helm vergessen. Kurz nach 8 Uhr geht es los in den Oschatzer O-Schatz-Park. Dort dann Autos laden, Einweisung mit den übrigen Fahrern und los. Allen war die Aufregung anzusehen. „Was tue ich hier eigentlich?“ Das fragt sich nicht nur Sandra Käseberg. Ich habe schon ein richtig schlechtes Gewissen. Wozu habe ich meine Freunde da überredet? Hoffentlich regnet es wenigstens nicht, beten wir mit Blick gen wolkenverhangenen Himmel.

Herausforderung an der steilen Wand von Leisnig

Im Begleitfahrzeug sind nicht nur unsere Sachen und Verpflegung, sondern auch die wichtigste Fracht: Anni und Matze! Sie erinnern uns an Trinken und Navigieren, halten uns auf dem Laufenden über die anderen Teams und das Geschehen auf der Strecke. Unbezahlbar – sollten wir bald feststellen.

Die erste Herausforderung ist „die steile Wand von Leisnig“, bezwungen von unserem Berg-Joker Alexander. Unser Wechselplan war fertig, bevor wir die Strecke kannten. Nun passen die Teilstrecken – rückwärts auch über Torgau – wirklich für die jeweiligen Fahrer. Vor dem ersten Wechsel habe ich dennoch Bammel. Alex ist schon überholt worden von einem Einzelfahrer. Uns ist klar: das wird öfter passieren. Wir haben nur „normale“ Räder. Und auch mit Rennrad kommen wir an Kondition und Kraft vieler Fahrer nicht heran. So sehen wir die Überholmanöver recht gelassen und freuen uns, über ein wenig Action.

Küsschen mit auf die Reise: Sandra Käseberg mit Partner Raik Quelle: Janett Rohnstock

Kurz nachdem ich losfahre, überholt mich der Fahrer eines anderen Teams. Kampflos gebe ich mich nicht geschlagen, schließe zu ihm auf, was mir einen verblüfften Blick und die Frage, ob ich ein E-Bike fahre, einbringt. Da bin ich schon ein bisschen stolz. Einmal hupen heißt links, zweimal heißt rechtsabbiegen – eigentlich ein bombensicheres System. Trotzdem lasse ich es mir nicht nehmen, an einer Ampel einen Mitfahrer nach dem Weg zu fragen, nachdem ich mich über zwei Kilometer klammheimlich von hinten angepirscht habe – Lacher im Begleitfahrzeug inklusive.

Nun wird es für Sandra ernst. Sie schwingt sich auf ihr kirschrotes Damenrad und zischt los. Auf den Bundesstraßen um Leipzig lässt sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Wenn Blicke töten können, hätte es manchen Autofahrer am Steuer erwischt. Immer wieder schielt Sandra sehnsüchtig auf den Fahrradweg hinter der Leitplanke. Hoffentlich geht alles gut!

Irrfahrt durchHalle Neustadt

Das System mit dem großen Fahrzeug hinter dem Radfahrer ist idiotensicher. Große Aufkleber weisen auf den Vorausfahrenden hin, der ja auch recht langsam unterwegs ist. Mehr als einmal wird es dennoch brenzlig und wir halten im Auto die Luft an oder schimpfen wild. Am späten Nachmittag wechseln wir das erste Mal. Alexander, Spitzname „Becki“ ist wieder dran.

Vor uns liegt Halle. Einmal durch. Wer hat sich das nur ausgedacht? Wir navigieren mit der App Komoot. Für Radfahrer gemacht, soll sie uns auf geeignete Wege leiten. Das geht aber nicht immer gut. In Neustadt dann der größte Fehler: Wir fahren auf der Magistrale in die Stadt hinein. Für uns gesperrt. Und wir mittendrin. Becki kämpft tapfer. Einmal drauf, gibt es kein Zurück. Abfahrten sind gesperrt. Wir müssen bis zum Schluss durchziehen – zum Ärger der Hallenser. Diese haben wenig Verständnis; die Schimpfworte, die über die Fahrbahn schallen, sind nur schwer wiederzugeben. Rücksicht ist ihnen ein Fremdwort. Wir finden die richtige Strecke wieder – nur, um erneut den Faden zu verlieren und anders als geplant aus Halle heraus zu fahren.

Team Betonwerk mit Janett Rohnstock, Sandra Käseberg und Alexander Beck und den Begleitern Anni und Matze. Quelle: privat

An einer Tankstelle in Tornau geht es dann für mich das erste Mal ins Dunkel hinein. Weste und Helmlampe an, Radlampen leuchten, mein Dackel Hektor in Plüsch auf dem Gepäckträger. Noch zwei Stunden bis Bitterfeld, Janett Maynard, „Go Radl Go“. Die Landschaft ist flach, die einzigen Berge sind die Brücken über die Autobahn. Es läuft. Dann kommt das Kopfsteinpflaster. Für mich als Brillenträgerin eine der schwersten Etappen. Mein Nasenfahrrad tanzt Boogie Woogie und kein Ende in Sicht! Das es solche Straßen noch gibt, ist unglaublich. Wurde hier „Go Trabi Go“ gedreht? Um so mehr freuen wir uns auf das Ziel. Strandbar, Bratwurst, Pause. Die letzten Meter fahren wir gemeinsam. Besonders die Mechaniker, die sich gleich auf unsere Drahtesel stürzen und alles checken, rühren uns.

Sandra nimmt es zum Auftakt der Rückfahrt mit der Dunkelheit auf. Die anderen versuchen auszuruhen, aber das ist unmöglich. Mehr als ein paar Minuten Schlaf am Stück sind keinem vergönnt. Es ist dunkel und nass.

Auf den letzten Metern vor dem Ziel Tränen in den Augen

Der Nebel legt sich wie ein Mantel um uns. Wir fahren durch wenige Orte, der Wald um uns ist dicht und manchmal raschelt es im Dickicht. Rehe, Füchse und Vögel sind unsere Begleiter in der Nacht. Als wir durch Torgau fahren, scheint die Kilometerangabe verlockend. 32 Kilometer bis Oschatz. Aber wir fahren weiter: Bad Liebenwerda, Elsterwerda, Meißen – und erst dann ab nach Oschatz. Den Zehrener Berg bezwingt Becki noch in einem Ritt. Verrückt der Kerl! Die letzten 14 Kilometer bis Lonnewitz gehören mir. Von da an fahren wir bis zum Ziel wieder zu dritt.

Ich habe auf den letzten Metern Tränen in den Augen. Wir haben es geschafft. Mit ganz normalen Rädern und ohne exzessives Training. Einfach, weil wir es schaffen wollten. Was für ein Moment. Und auf die Frage, ob wir es wieder tun würden ein lautes „Ja“ von meinem Team. Meine Freunde. Was für ein Glück ich habe!

Von Janett Rohnstock