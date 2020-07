Oschatzer Trödelmarkt wegen Corona verschoben

Oschatz

Fans des Trödelmarktes rund ums Stadt- und Waagenmuseum mussten am 16. Mai das erste Mal verzichten. Der Termin wurde wegen der Corona-Beschränkungen abgesagt. Als Hoffnungsfunke blieb der Herbstmarkt am 5. September, doch auch der muss verschoben werden. „Nach jetzigem Stand kann der geplante Trödelmarkt in altbewährter Weise leider ebenso nicht durchgeführt werden“, teilt die Museumsleiterin Dana Bach mit.

Wahrscheinlich wird noch im September getrödelt

Der Eigenbetrieb Oschatzer Kultureinrichtungen, unter dessen Regie der Trödelmarkt läuft, wolle den Markt rund um das Museum jedoch nicht komplett ausfallen lassen. Der für den Herbst geplante Trödelmarkt soll nach OAZ-Informationen noch im September durchgeführt werden – unter den dann geltenden Bestimmungen. „Wir bitten bereits heute um Verständnis, dass der Markt aufgrund der Mindestabstandsregelungen verkleinert wird und es auch ein Wegeleitsystem geben wird, an das sich bitte jeder Teilnehmer und Besucher halten möchte“, so Dana Bach. Der genaue Termin soll rechtzeitig bekannt gegeben werden.

Von Frank Hörügel