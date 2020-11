Oschatzer Türmer Alexander Nitsche für Sächsischen Bürgerpreis nominiert

Oschatz/Dresden

Zum zehnten Mal verliehen in diesem Jahr der Freistaat Sachsen, die Kulturstiftung Dresden der Dresdner Bank und die Stiftung Frauenkirche Dresden den Sächsischen Bürgerpreis. Zu den Nominierten, wenn auch nicht zu den letztlich ausgezeichneten Personen gehört der Oschatzer Alexander Nitsche.

Als hauptamtlicher Türmer der Oschatzer Stadtkirche St. Aegidien nahm er stellvertretend für das 40-köpfige Türmerteam an der Verleihung mit Festakt in der Frauenkirche teil. In der Kategorie „Tradition pflegen – Geschichte verstehen“ reihte er sich in eine Riege von mehr als 30 weiteren Vereinen, Institutionen und Personen ein. Insgesamt waren in fünf Kategorien knapp 100 potenzielle Preisträger vorgeschlagen – doch wie immer kann es pro Sparte nur einen Sieger geben.

Der Sächsische Bürgerpreis 2020 stand im Zeichen des Jubiläums 30 Jahre Friedliche Revolution. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer dankte den Nominierten und damit auch dem Oschatzer Alexander Nitsche und seinen Mitstreitern dafür, „dass sie Demokratie und Freiheit mit Leben erfüllen“. Kreativer Einsatz für das Gemeinwesen sei wichtig – nicht nur in Krisenzeiten.

Von Christian Kunze