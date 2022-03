Oschatzer Türmerstelle ist vakant

Oschatz

Die Oschatzer Kirchenretter sind in Not: Der Förderverein Rettet St. Aegidien sucht einen hauptamtlichen Nachfolger für den bisher tätigen Türmer Alexander Nitsche.

Der 72-Jährige hatte in den zurückliegenden Jahren – beginnend 2016 – die Öffnungszeiten der historischen Türmerwohnung im Südturm der Stadtkirche abgesichert. Das wolle er auch weiterhin ehrenamtlich an den Wochenenden tun – so wie rund 40 weitere Mitstreiter aus den Reihen der Vereinsmitglieder, der Kirchgemeinde und weiterer Unterstützer. Allerdings lassen es gesundheitliche Probleme nicht mehr zu, dass Nitsche regelmäßig die 199 Stufen bis in das Oberstübchen erklimmt, erklärte er auf Nachfrage dieser Zeitung.

Der nun absehbare Ausfall des langjährigen Aushängeschildes des Vereins stellt die ansonsten unentgeltlich tätigen übrigen Türmer vor eine große Herausforderung. „Bis ein Nachfolger für Alexander Nitsche auf 450-Euro-Basis gefunden ist, werden wir versuchen, die Wochenöffnungszeiten mit unserem großen Pool an Ehrenamtlichen abzusichern“, so der Vereinsvorsitzende Hans-Günter Sirrenberg auf Nachfrage. Geworben werde weiterhin mit dem Konterfei des Altoschatzers, auch wenn er nun kürzer tritt.

Sirrenberg könnte sich vorstellen, dass nach Ulrich Uhlitzsch (verstorben im Januar) und Alexander Nitsche auch wieder eine Frau die Aufgabe übernehmen könnte, zu der es auch gehört, Stadt und Türmerstube auf Messen und anderen Veranstaltungen zu repräsentieren. Auch diesbezüglich habe Sirrenberg bereits Gespräche geführt, allerdings bisher ohne Ergebnis. Mit Regina Köhncke (ehm.Micklitza) und Christine Ebock hatten das Amt bereits Frauen inne.

Die Saisoneröffnung der Türmerstube ist für Ostersonnabend geplant. Ab diesem Tag soll die Wohnung an Wochenenden und Feiertagen von 13 bis 17 Uhr öffnen, dienstags bis freitags 14 bis 17 Uhr – vorausgesetzt die Öffnungszeiten können abgesichert werden. Montags ist geschlossen.

Von Christian Kunze