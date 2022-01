Oschatz

Der dritte Oschatzer Wichtel ist noch beliebter als seine beiden Vorgänger. Das belegen die Verkaufszahlen des Mini-Räuchermanns. Sie steigen das dritte Jahr in Folge. Ging die erste Version – ein Förster – 40-mal über den Ladentisch, waren es beim zweiten Ableger – einem Gärtner – schon exakt doppelt so viele. Nun wurde diese Zahl noch einmal mehr als verdoppelt. Der dritte Wichtel wurde bisher sage und schreibe 165-mal verkauft.

Bernhard Wolf, Inhaber des Vertriebs „Wo² Kunsthandwerk“ im Cunnersdorfer Weg, führt diesen starken Erfolg auf drei Faktoren zurück. Der von Kunsthandwerker Ralf Zenker in Seiffen gefertigte kleine Kerl ist dem Oschatzer Türmer nachempfunden, er wurde zugunsten des Kirchenfördervereins Rettet St. Aegidien verkauft – und das nicht nur in der Oschatz-Information und bei Bernhard Wolf, wie die anderen zwei, sondern darüber hinaus in der historischen Türmerwohnung im Südturm der Stadtkirche.

Vom Verkaufserlös aller Türmer-Wichtel, die der Kirchenförderverein bisher verkauft hat, fließen drei Euro auf dessen eigenes Spendenkonto, von denen in der Oschatz-Information und im Cunnersdorfer Weg veräußerten jeweils ein Euro. Die so summierten 230 Euro setzt der Verein zur weiteren Sanierung und zum Erhalt der St. Aegidienkirche ein. Damit ist es jedoch noch nicht getan. Denn geht es nach Bernhard Wolf und dem Vorsitzenden des Vereins, Hans-Günter Sirrenberg, soll das gefragte Souvenir weiterhin in der Türmerwohnung angeboten werden – und zwar ab dem planmäßigen Saisonstart am Ostersonnabend.

Und wie geht es nun weiter? Die Pläne für den vierten Wichtel nehmen schon Gestalt an. Bernhard Wolf schwebt vor, sich einem weiteren Alleinstellungsmerkmal von Oschatz zu widmen. Das Stadt- und Waagenmuseum erinnert an die Waagenbau-Tradition an der Döllnitz. „Warum sollte also nicht als nächstes im Advent ein Waagenbauer oder Waagmeister räuchern?“, meint er.

Von Christian Kunze