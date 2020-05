Oschatzer Türmerwohnung öffnet wieder für Besucher

Oschatz

Gute Nachrichten für den Kirchenförderverein Rettet St. Aegidien: Ab 17. Mai können die ehrenamtlichen Türmer wieder Besucher im Oschatzer Oberstübchen im Südturm des Gotteshauses empfangen. Dort erfahren Gäste interessante Anekdoten aus dem Leben der Türmerfamilie Quietzsch, die mit ihren Kindern von 1899 bis 1968 über den Dächern der Stadt wohnte und tätig war.

Mundschutz und Mindestabstand

„Die schrittweise Öffnung der Wohnung bringt allerdings ein paar Spielregeln mit sich“, so Vereinsvorsitzender Hans-Günter Sirrenberg. Es dürfen maximal fünf Personen zugleich die Türmerwohnung besuchen – es sei denn es handelt sich um Familienmitglieder, dann darf dieses Zahl auch überschritten werden. Während des Aufstiegs im Turm besteht keine Notwendigkeit für einen Mund-Nasen-Schutz, mit Betreten der Wohnungsräume ist dies jedoch notwendig, ebenso der Mindestabstand von 1,5 Metern. Des weiteren sind Besucher vor dem Aufstieg und nach dem Abstieg angehalten, sich die Hände mit Seife zu waschen. „Offensichtlich kranke Personen dürfen die Wohnung nicht besuchen, ebenso sollten Besucher in einer Liste erfasst werden – zur Nachverfolgung möglicher Infektionen“, ergänzt Sirrenberg.

Anzeige

Einnahmen sichern Erhalt der Kirche

Geöffnet ist die Türmerwohnung vorerst am 17., 21., 24. und 31. Mai sowie am 1. Juni, jeweils in der Zeit von 11 bis 17 Uhr, über das weitere Vorgehen wird Ende Mai entschieden. Erwachsene zahlen zwei Euro Eintritt, Kinder 0,50 Euro. Die Einnahmen und weitere Spenden dienen zur Unterstützung des Erhalts der Kirche. In diesem Jahr ist Schwerpunkt die Ausbesserung des Putzes an der Westseite des Südturmes in Kooperation mit der Kirchgemeinde Oschatzer Land und der Sächsischen Landeskirche.

Weitere LVZ+ Artikel

Von Christian Kunze