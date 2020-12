Oschatz

Das gehört in Oschatz dazu: Regelmäßig senden die Turmbläser der Kirchgemeinde musikalische Grüße vom Turm der St. Aegidienkirche. Diesen schönen Brauch haben sie auch in Pandemiezeiten nicht unterbrochen. Zum Abschluss des Oschatzer Lichterfestes am Sonnabend stimmten sie Weihnachtslieder an, die in der ganzen Innenstadt zu hören waren.

Von bm