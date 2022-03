Oschatzer Turner bilanzieren zweites Vereinsjahr unter pandemischen Vorzeichen

Oschatz

Zuerst die gute Nachricht: Im vergangenen Jahr wuchs die Anzahl der Übungsleiterlizenzen im Oschatzer Turnverein (OTV) von 53 auf 57. Das wirkt sich nicht nur auf die Möglichkeiten und den Umfang der sportlichen Betätigung aus, sondern auch auf die Finanzen. Denn für jeden aktiven qualifizierten Übungsleiter gibt es Fördermittel vom Landessportbund.

Die im Juli vergangenen Jahres neu an die Vereinsspitze gewählte Vorsitzende Katja Suda hatte in ihrer ersten Bilanz aber auch einen Dämpfer zu verkünden: Die Zahl der Mitglieder sank von 569 auf 533. Mit Sicherheit ist das auch den eingeschränkten Aktivitäten durch die Corona-Auflagen geschuldet. Suda zeigte sich optimistisch, in den kommenden Wochen wieder neue, vor allem junge Turner zu gewinnen. Zur Zeit sind 185 Kinder und Jugendliche im Oschatzer Turnverein aktiv.

Pläne für 175-Jahr-Feier

Aufatmen ließen die Mitglieder auch die Lockerungen der zurückliegenden Monate. So konnte der Trainingsbetrieb für Erwachsene – wenn auch mit Zugangsbeschränkungen – wieder aufgenommen werden und es fanden Turniere im Prellball und Volleyball statt. Bei letzterem kamen unter 2G-plus-Bedingungen zwölf Teams zusammen, drei davon stellte der Verein, die weiteren kamen aus der näheren Umgebung. Der vereinseigene Nachwuchs belegte Platz drei, Platz zwei der GDV Ostrau, den Sieg errangen die „Ninja Turtles“ aus Grimma.

Für die Jugend war 2021 mit einigen Momenten versehen, die sie so schon einmal erlebt hatten. Online-Training, Wiederaufnahme von Präsenztraining unter freiem Himmel, Vorbereitungen für das Weihnachtsturnen, welches dann doch nicht stattfinden konnte – als Trost soll es ein Mai-Turnen für die Öffentlichkeit geben, das gerade geplant wird. Als ungerecht wertete Jugendwartin Emily Griehl die Tatsache, dass sich bei den Turnbezirkseinzelmeisterschaften zwar Wettkämpfer für die Sachsenmeisterschaft qualifizieren, dann aber nicht teilnehmen durften, wenn sie nicht geimpft oder genesen waren. Vom Oschatzer Turnverein traten 17 Mitglieder an, acht qualifizierten sich.

Große Hoffnungen setzt der Verein in den Sommer. Für das 175-jährige Bestehen im Rahmen der dritten Kleinen Gartenschau ist der Wäschereipark als Veranstaltungsort auserkoren. Hier sollen sich möglichst aus allen Gruppen des Vereins Vertreter einbringen, um dem Publikum eine möglichst gelungene Rückkehr in die Normalität zu ermöglichen, waren Elli Herrmann und Karin Walter.

Ehrungen langjähriger Mitglieder Wie nahezu jedes Jahr zeichnete der Vorstand langjährig aktive Mitglieder aus: 50 Jahre Sportgruppe Elli Herrmann: Ehrenurkunde in Gold 40 Jahre Mitgliedschaft: Marlis Sebald (Sportgruppe Rosenblatt)-Ehrenurkunde in Silber Ehrenurkunde in Bronze für 25 Jahre Mitgliedschaft: Dr. Gerda Strehle, Heidi Titze, Ilona Luchs, Karin Neider, Lisa Ulbrich, Lutz Heinz, Luzia Pöschel, Marion Förster, Ronald Schulz, Rosemarie Saupe, Thomas Ilausky

Von Christian Kunze