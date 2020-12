Oschatzer Turnverein freut sich über Spende für eines Trampolin

Oschatz

Die Mitglieder des Oschatzer Turnvereins (OTV) würden sich in normalen Zeiten im absoluten Stress befinden. Das Weihnachtsturnen wäre gerade geschafft und die Gala „Feuerwerk der Turnkunst“ im Januar läge noch vor ihnen. Doch die beiden hochkarätigen turnerischen Veranstaltungen sind abgesagt. Trainerin Marion Weidemann und Vereinschef Robert Stadler stehen in einer verwaisten Turnhalle an der Collm-Blick-Schule. Und trotz aller Widrigkeiten freuen sich die beiden Sportbegeisterten.

Geld für neues Trainingsgerät

Obwohl gerade Trainingsflaute herrscht, bekommt der Oschatzer Turnverein Zuwendungen von zahlreichen Unternehmen und Privatleuten – dazu zählen die Sparkasse Leipzig sowie das Mazda- und Volvo-Autohaus Schmidt aus Oschatz. „Wir haben in den vergangenen Tagen so große Unterstützung erhalten, dass wir auch wieder unsere gedruckten Vereinsnachrichten herausgeben konnten“, freut sich Robert Stadler. Für Holger Schmidt unterdessen ist die Unterstützung der Oschatzer Turner Ehrensache. „Der OTV ist nicht nur ein Sportverein, er leistet auch einen großen Beitrag in der städtischen Jugendarbeit“, hebt Schmidt hervor. Er sieht seine Spende von 1100 Euro bei den Oschatzer Turnern als gut angelegtes Geld.

Trainingsbeginn hoffentlich im Februar

Der Verein will das Geld für die Anschaffung eines neuen Sprungbretts, eines „Ergotramp“, verwenden. Der soll sofort zum Einsatz kommen, wenn das Training wieder anlaufen darf. Das soll hoffentlich noch vor den Winterferien sein. Bis zur Gala „Feuerwerk der Turnkunst“ müssen sich die Akteure noch gedulden, die ist auf den 11. Januar 2022 verschoben.

