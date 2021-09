Oschatzer Turnverein lockt über 100 Sportler zum fünften Gymwelt-Abend

Oschatz

Kleines Jubiläum in der Rosental-Sporthalle: Bereits zum fünften Mal in Folge fand der Gymwelt-Abend des Oschatzer Turnvereins 1847 statt. Mehr als 100 Sportlerinnen und Sportler aus der Region trafen hier – mit Abstand – zusammen. „Dabei waren Menschen aus den Vereinen in Oschatz, Merkwitz, Wermsdorf, Reppen, Dahlen, Cavertitz, Lichtensee und Mügeln – sowie Sportbegeisterte, die nicht im Verein engagiert sind, aber über unsere Werbung darauf aufmerksam gemacht worden sind“, schreibt Regina Scholz von der Sportgruppe Herrmann und Übungsleiterin im Mutter-Kind-Turnen des Vereins.

Abwechslungsreiches Programm

Angeleitet von Peggy Brennecke und Rene Rößler, zwei Referenten des Sächsischen Turnverbandes, kamen die Teilnehmenden dann recht schnell ins Schwitzen. „Mit einem abwechslungsreichen Programm war die Freude an der Bewegung und am gesundheitsorientierten Sporttreiben sicher – und nach zwei Stunden auch schon wieder viel zu schnell vorbei“, stellt Regina Scholz fest. Auch im kommenden Jahr soll wieder ein Gymwelt-Abend stattfinden.

Viele Unterstützer

Zum Gelingen der diesjährigen Auflage beigetragen hatten neben der Stadtverwaltung Oschatz, die die Halle öffnete, die Lebenshilfe Regionalvereinigung Oschatz, die die Bühnenteile zur Verfügung stellte, das Musikhaus Korn mit Technik und Musik-Equipment, der Sächsische Turnverband, das Landratsamt Nordsachsen mit Sportförderung – und natürlich die Helfer des Oschatzer Turnvereins.

Von Christian Kunze