Oschatzer Überflieger: Was bringt ihnen das Einser-Abitur?

Für die berufliche Zukunft dieser vier jungen Frauen und zwei Männer stehen alle Türen offen. Am Oschatzer Thomas-Mann-Gymnasium haben in diesem Jahr fünf Absolventen das Abitur mit einem Traumdurchschnitt von 1,0 abgeschnitten. Außerdem wurde eine junge Frau mit dem Thomas-Mann-Preis ausgezeichnet. Die OAZ hat die Absolventen gefragt, wie es jetzt bei ihnen weiter geht.

Emily Haupt (19), Neusornzig (Stadtteil von Mügeln), Emily Haupt ist als einzige Abiturientin mit dem Thomas-Mann-Preis ausgezeichnet worden. Sie hat das Abitur mit 1,2 gemacht und sich als Schülersprecherin zwei Jahre lang intensiv engagiert. Ihr Lieblingsfach war Latein. „Auswendig lernen ist gar

nicht mein Ding. Aber wenn ich einmal die Theorie oder die Logik dahinter verstanden habe, dann fiel es mir schon relativ leicht. Weil ich mich dann oft an Sachen erinnern konnte, die im Unterricht gesagt wurden“, sagt sie. In den Sommerferien war sie mit Freundinnen im Urlaub in Berlin, hat viel gelesen und sich entspannt. „Bevor es dann los geht.“ Ab Oktober wird Emily Haupt an der Universität Halle Jura studieren. Wie geht es danach weiter? „Das weiß ich noch nicht genau. Mich interessiert Wirtschafts- oder Unternehmensrecht.“

Arthur Körner (19), Kemmlitz (Stadtteil von Mügeln), Physik und Mathe waren die beiden Lieblingsfächer von Arthur Körner am Thomas-Mann-Gymnasium. „Hier geht es vorwiegend um das Verstehen und nicht das stumpfe Auswendiglernen. Ich bin dankbar, dass sich in diesen Fächern sehr gute Lehrer hatte. Aber natürlich gehörte für alle erbrachten Leistungen auch eine große Portion Ehrgeiz und Fleiß dazu.“ Arthur

Körner hat nach einem kurzen Erholungsurlaub bereits vor zwei Wochen sein Studium begonnen. Er studiert International Business Administration (internationales Management) an der WHU-Otto Beisheim School of Management in Koblenz. Das Studium (komplett in englischer Sprache) will er nach drei Jahren mit einem Auslandssemester möglicherweise in Asien beenden. „Ich freue mich, hier in einem modernen Lernumfeld zu studieren, in dem ich zusammen mit gleichermaßen ambitionierten Kommilitonen meine Ziele verfolgen kann“, so der 19-Jährige.

Lisa Arlt (18), Mahris (Stadtteil von Mügeln), „Mathe war mein Lieblingsfach. Wir hatten einen Lehrer, der den Unterricht wirklich gut gemacht hat“, nennt Lisa Arlt den Grund. In den Schoß gefallen sei ihr das 1,0-Abiur nicht. „Ich musste mich ganz schön dahinter klemmen“, sagt sie. In den Sommerferien hat sie die

Mahriserin die meiste Zeit im Marktkauf gearbeitet. In dieser Woche ist sie in den Urlaub nach Bulgarien geflogen. Ab Oktober studiert die 18-Jährige dann Medizin an der Universität Leipzig. „Medizin war schon lange mein großer Wunsch. Und deshalb habe ich darauf hin gearbeitet, dass es mit 1,0 klappt.“ Nach dem Studium möchte Lisa Arlt als Ärztin arbeiten. „Wahrscheinlich gleich in der Nähe. Ob Krankenhaus oder Praxis – das weiß ich noch nicht. Hoffentlich klappt das alles so, wie ich es mir vorgenommen habe.“

Lina Kohn (18), Wermsdorf, Am liebsten hat sich die Wermsdorferin in der Schule mit Biologie beschäftigt. „Das war auch mein Leistungskurs. Unsere Lehrerin Frau Becker hat das immer echt gut gemacht, und vom Stoff her fand ich Biologie am interessantesten.“ Das Lernen sei ihr eher leicht gefallen. „Ich habe

immer gern gelernt“, sagt die 18-Jährige. In den Sommerferien war sie mit ihrer Familie an der Ostsee und mit einer Freundin am Scharmützelsee. Im Oktober beginnt Lina Kohn ein Medizinstudium an der Universität Leipzig. Und nach dem Studium? „Vielleicht kann ich dann eine eigene Praxis eröffnen. Das fände ich ganz schön – eher so auf dem Land. Ich würde gern hier in der Gegend bleiben.“ Auf eine Fachrichtung möchte sie sich jetzt noch nicht festlegen.

Clara Voigtländer (18), Oschatz, Die 18-Jährige befindet sich derzeit in Griechenland und engagiert sich hier bis Dezember in einem sozialen Projekt für geflüchtete Menschen. Am Gymnasium war Chemie ihr Lieblingsfach. „Ich habe nie mit 1,0 geplant, mir nicht viel Stress gemacht und nie so einen krassen Fokus auf Schule gelegt. In der 12. Klasse gab es dann aber doch Phasen, in denen es mal deutlich stressiger

wurde. Als mir dann am Schluss gesagt wurde, dass ich kurz vor 1,0 stehe, habe ich schon etwas gemacht. Aber es war nicht super schwer.“ Wie geht es nach ihrem Griechenland-Aufenthalt weiter? „Psychologie ist schon ziemlich lange mein Traum. Aber das wird jetzt nicht nächstes Jahr passieren. Bevor ich 20 Jahre alt bin, werde ich bestimmt nicht studieren.“ Nach dem Psychologiestudium möchte sich die Oschatzerin auf Traumata spezialisieren und mit Menschen arbeiten, die auf der Flucht traumatische Erfahrungen gemacht haben.

Hanjo Weise (18), Oschatz, Besonders gelegen haben dem Oschatzer die Fächer Physik und Geschichte. „Ich war schon immer offen für die Naturwissenschaften und konnte mich dafür begeistern. Der Lehrstil – mit Veranschaulichung und Experimenten – hat mir gefallen“, sagt Hanjo Weise. Und warum Geschichte? „Weil ich denke, dass es wichtig ist, das Vergangene zu betrachten, um Dinge für die Zukunft zu lernen. Um zu verstehen, warum einige Sache so passiert sind oder momentan passieren.“ Für sein 1,0-Abitur

habe er nicht nächtelang durchgebüffelt. Aber: „Ein gewisser Fleiß gehört schon dazu. Die Vorbereitung aufs Abitur war intensiv.“ Momentan absolviert der 18-Jährige ein Pflegepraktikum im Riesaer Krankenhaus. Vorher hatte er sich im Urlaub mit Freunden in Italien und an der Ostsee vom Abi-Stress erholt. Ab Oktober ist der Oschatzer an der Technischen Universität Dresden für Humanmedizin immatrikuliert. Er studiert einen Modellstudiengang, der hauptsächlich am Campus in Chemnitz stattfinden wird. Ob er nach dem Studium als Arzt in einer Praxis oder in einem Krankenhaus arbeiten möchte, weiß Hanjo Weise noch nicht. „Da kann ich mich noch nicht festlegen, dazu bin ich zu unerfahren auf dem Gebiet.“

