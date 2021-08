Oschatzer Uhrmacher Günther Mohr hat 102 Jahre auf der Lebensuhr

Oschatz

Die Lebensuhr der Sachsen tickt immer länger. Gab es im Jahr 2011 lediglich 95 Männer im Alter von über 100 Jahren, so hat sich deren Zahl bis zum Ende des vergangenen Jahres laut Statistischem Landesamt fast verdoppelt – auf 184. Der Oschatzer Günther Mohr ist einer dieser 184 Hochbetagten. In dieser Woche feierte der stadtbekannte Oschatzer in seiner Wohnung am Neumarkt seinen 102. Geburtstag.Uhrmacher, Feuerwehrmann, Kegelbruder, passionierter Fußgänger, Nichtraucher und beinahe Vegetarier – Günther Mohr vereint vieles auf sich, das sein hohes Alter erklären könnte.

Vielen Oschatzern ist der Jubilar als Uhrmacher bekannt. Er wurde 1919 geboren und ist in Oschatz aufgewachsen. Wie schon sein Vater vor ihm hat er den Beruf des Uhrmachers gelernt – von 1934 bis 1938 in dessen Geschäft. 1947 absolvierte er die Meisterprüfung, gleich darauf vertraute ihm sein Vater die Führung des Familienbetriebs an – in dem Haus am Neumarkt, in dem er noch heute wohnt. Bis 1990 widmete er sich hauptberuflich dem Handwerk, danach nur nebenbei.

Oft zu Fuß unterwegs

Gratulationen kamen am Dienstag von Weggefährten und der Familie. Bemerkenswert dabei: Seine Schwester Gisela Lischke, ebenfalls noch fit und mit eigener Wohnung in der Goethestraße, ist schon stolze 99 Jahre alt. Zwei weitere Geschwister leben bereits nicht mehr, wurden aber 98 und 100 Jahre alt. Spielt bei dem hohen Lebensalter genetische Veranlagung eine Rolle? Mohrs Tochter Bärbel winkt ab: Die Eltern sind nur gut 80 Jahre alt geworden.

Günther Mohrs Schwester Gisela Lischke – 99 Jahre alt – gratuliert ihrem großen Bruder zum 102. Geburtstag. Quelle: Hannelore Kühne

Absolut außergewöhnlich ist für sein Alter das volle, dunkle Haar. „Nicht gefärbt“, betont er stolz. Friseurmeisterin Ria Gärtner hat unter ihren Kunden zahlreiche ältere Menschen – auch in Pflegeeinrichtungen. „So etwas ist die absolute Ausnahme“, schätzt sie ein. Der Lebenswandel und damit verbundene Krankheiten könnten zwar im Alter Ergrauen und Ausfallen des Haares begünstigen, allein daran ließe es sich jedoch nicht festmachen. „Bei Menschen, die von Natur aus dunkelhaarig sind, fällt zudem jedes graue Haar viel schneller auf als bei Hellhaarigen.“

Bärbel Mohr schaut jeden Tag noch nach ihrem Vater, macht ihm Essen und stimmt sich mit dem Pflegedienst ab, der ebenfalls täglich da ist. Für sie ist ein Rezept für das hohe Alter die Lebensfreude ihres Vaters. „Er war und ist nie um einen Scherz verlegen“, berichtet sie. Hinzu kommt, dass alle Mitglieder der Familie Mohr bis ins hohe Alter gern und oft zu Fuß unterwegs waren. „Ein eigenes Auto hatten wir nicht – und für weite Strecken gab es Bus und Bahn. Gewandert sind wir regelmäßig“, so die Tochter.

Fleisch ist Luxus

Als Günther Mohr vor zwei Jahren Knieprobleme bekam, wollte seine Tochter ihm einen Rollator kaufen. „Dann haben wir festgestellt, dass er damit wegen des teils unebenen Untergrunds nicht mehr aus eigener Kraft überall von der Stelle kommt und entschieden uns schweren Herzens für einen Rollstuhl.“ Viel Bewegung, sei es nun beim Kegeln oder der Feuerwehr, der Verzicht auf Nikotin und der Genuss von Fleisch und Alkohol in Maßen – auch das könnte geholfen haben, so alt zu werden. „Fleisch war und ist für ihn noch immer etwas Besonderes. Nach dem Krieg war Fleisch ein Luxus, den er schätzen lernte“, erinnert sich die Tochter.

Dass mit 102 Jahren die Lebensuhr noch lange ticken kann, hat die Oschatzerin Johanna Klink vorgemacht. Als sie im Alter von 112 Jahren in der Nacht vom 19. zum 20. Februar 2015 starb, war die weißhaarige Dame die älteste Einwohnerin Deutschlands.

Von Christian Kunze und Frank Hörügel