Oschatzer Unternehmer Dorow verkaufen an Lotter

Oschatz

Vor 30 Jahren war Hartmut Dorow 51 Jahre alt und steckte voller Tatendrang. Im Juli 1990 legte der Oschatzer in seiner Garage – ausgerüstet mit einer Schreibmaschine und einer Sackkarre – den Grundstein für das heutige Unternehmen Dorow und Sohn KG. Zusammen mit seinen Söhnen Renè und Raimo baute er den Betrieb mit seinen 170 Beschäftigten auf.

Dorows scheiden zum 30. Juni aus

Jetzt ist Hartmut Dorow 81 Jahre alt – Zeit für den Ruhestand. „Für uns stand die Frage: Wie geht es nun weiter?“, sagt Raimo Dorow (50). Zusammen mit seinem Vater und seinem Bruder René (58) traf er die Entscheidung, ihre Anteile an dem Unternehmen zu verkaufen. Zum 30. Juni werden die drei Oschatzer als Gesellschafter ausscheiden.

Zu 100 Prozent zur Lotter KG

Künftig gehört die Firma Dorow mit ihrem Hauptstandort in Oschatz und weiteren Filialen in ganz Sachsen zu 100 Prozent zur Lotter KG in Ludwigsburg. Das baden-württembergische Großhandelsunternehmen war bereits bisher der Hauptgesellschafter bei Dorow in Oschatz.

Und wie geht es nun weiter? Der Geschäftsbereich Haustechnik, Bedachung, Walzstahl und Eisenwaren, der in Oschatz den größeren Teil des Umsatzes ausmacht, ist bereits mit Lotter Metall in Borna bei Leipzig zusammengeführt worden. Etwa 100 Beschäftigte von Dorow in Oschatz arbeiten jetzt für das Bornaer Unternehmen. „Wir haben bereits bisher die gleichen Produkte angeboten und sind zum Beispiel in Leipzig als Konkurrenten angetreten“, sagt Alexander Seidemann. Der 38-Jährige ist Geschäftsleiter von Lotter Metall Borna. Nach seine Angaben entstehen durch die Fusion Synergieeffekte im Logistikbereich, von denen die Kunden des Unternehmens mit schnelleren Lieferzeiten profitieren.

Betonstahl- und Flüssiggasspart gehören zu Ludwigsburg

Die Betonstahl- und Flüssiggassparte von Dorow Oschatz mit etwa 70 Beschäftigten ist dem Stammhaus von Lotter in Ludwigsburg zugeordnet. Lotter betreibt jetzt selbst die beiden Dorow-Betonstahlbetriebe in Oschatz und Glauchau sowie das Flüssiggasgeschäft in Oschatz, Glauchau und Bautzen.

Alle Arbeitsplätze sollen erhalten werden

Was bedeutet das für die Arbeitsplätze der bisher bei Dorow Beschäftigten? „Unser Ziel ist es, alle Arbeitsplätze zu erhalten und weiter zu investieren“, sagt Alexander Seidemann. Dass es Lotter damit ernst meint, zeige sich am ehemaligen Dorow-Standort in Grimma, wo im vergangenen Jahr etwa eine Viertelmillion Euro in die Modernisierung des Haustechnik-Abholmarktes investiert worden sei. Eine ähnliche Investition sei im laufenden Jahr auch in Oschatz geplant.

Gewerbesteuer fällt am Ort der Betriebsstätte

An den Steuereinnahmen für die Stadt Oschatz dürfte sich durch den Verkauf nichts ändern. „Die Gewerbesteuer fällt am Ort der Betriebsstätte an, bei mehreren Betriebsstätten wird auf die einzelnen Gemeinden zerlegt“, teilte Anja Seidel, Pressesprecherin der Stadt Oschatz, auf Anfrage mit. Detailliertere Angaben könne sie wegen des Steuergeheimnisses nicht machen.

Und was passiert mit René und Raimo Dorow nach ihrem Ausscheiden als Gesellschafter abJuli dieses Jahres? „Wir werden ins Angestelltenverhältnis mit anderen Aufgabenbereich als bisher wechseln“, sagt Raimo Dorow.

Von Frank Hörügel