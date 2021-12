Oschatzer Unternehmer Thomas Schupke: „Ich habe wahnsinnig viel Glück gehabt“

Oschatz

Seit 20 Jahren sind Computer und alles was dazu gehört, sein Steckenpferd: Thomas Schupke lebt in Oschatz, beschäftigt 32 Mitarbeiter in zwei Unternehmen mit Standorten in Oschatz, Meißen und Dresden, ist Oschatzer Stadtrat, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Oschatz und engagiert sich im Aufsichtsrat der Oschatzer Freizeitstätten GmbH. 2018 wurde bei ihm Schilddrüsenkrebs diagnostiziert, 2020 Lymphzellenkrebs. Beide Behandlungen haben den Unternehmer und Gestalter nur kurz aus der Bahn geworfen – er kämpft weiter.

Beinahe insolvent

Ein Faible für Personalcomputer und Technik habe er nie gehabt, so der 42-Jährige. Nach seiner überbetrieblichen Ausbildung habe einer der Auszubildenden sich selbstständig gemacht und lud Schupke nach Torgau ein. Im „House of Games“ was er in der Renaissancestadt kennen lernte, sah er auch Potenzial für seine Heimatstadt Oschatz. Erst wurde in seinem Café am Neumarkt nur „gedaddelt“ (virtuell gespielt, es gab damals noch kein flächendeckendes Internet), später kam ein Internetcafé dazu und schließlich wünschten sich die Kunden von ihm immer mehr Service und Wartung ihrer eigenen Technik. „Dem habe ich mich erfolgreich gestellt und irgendwann selbst Technik verkauft, nachdem ich erst nur der Dienstleister war, der sie repariert und zur Verfügung gestellt hat“.

Olaf Benke und Carolin Werner mit Thomas Schupke (von links) im „werbeladen“. Quelle: Christian Kunze

Hatte Schupke in seinem Cafè am Neumarkt anfangs einen Gastroschein und damit das Recht, 23 Stunden am Tag an sieben Tagen in der Woche zu öffnen und damit einhergehend aber auch die Pflicht Gäste zu bewirten – „eine schöne,aber anstrengende Zeit“ -so ist heute der Online-Handel dominant, verkauft er PCs und Technik in Deutschland, Österreich- und bald auch darüber hinaus. „Das hat die Pandemie befeuert und es wäre noch ausbaufähig, wenn wir das Personal dafür hätten“. Er sucht händeringend – wohlwissend, dass es auch schon einmal ganz anders war. Im Jahr 2006 musste er beinahe Insolvenz anmelden, der Neuanfang gelang gemeinsam mit seinem Vater und unter dessen Namen. „Er führte die Firma, damit ich meine Gläubiger bezahlen konnte“, blickt Schupke zurück. In der jetzigen Zeit, wo er neben Mitarbeitern vor allem Lagerkapazitäten für seine Waren sucht, ist diese Situation kaum noch vorstellbar.

Heute ist Thomas Schupke Arbeitgeber und Steuerzahler, Vereinschef und Vater eines vierjährigen Sohnes. Gewinne seines Unternehmens investiert er in Mitarbeiter, gibt sie an Ehrenamtler und Kinder zurück – ohne viel Aufsehen darum zu machen. „Ich liebe meine Stadt, hierher zurück zu kehren und die beiden Kirchtürme (St. Aegidien,d. Red.) zusehen, das macht mich glücklich. Das klingt verrückt, bestätigt mir meine Freundin ein ums andere Mal. All das Ehrenamt müsste nicht sein, selbst meinen Job könnte ich überall anders auf der Welt machen, aber nein, es muss Oschatz sein“, sagt er, ganz Lokalpatriot.

„Bleib gesund“ – mehr als eine Floskel

Dass der Firmeninhaber seine Mitarbeiter fordert, sie auch in die Organisation der Oschatzer Werbegemeinschaft involviert, stoße nicht überall auf Gegenliebe. „Ich bin manchmal kein einfacher Chef“, gibt er zu. Dass es das Leben auch nicht immer gut mit ihm meint, bekam er vor drei Jahren und erneut voriges Jahr zu spüren. Er tritt jetzt kürzer – schlichtweg, weil es nicht anders geht. Auf die Niedergeschlagenheit der ersten Krebsdiagnose im Jahr 2018 und erfolgreiche Behandlung folgte der Gedanke „Ich bin unbesiegbar“ ,verbunden mit der Gewissheit „Das kann mir nicht noch mal passieren“. Ein Irrtum, wie sich herausstellte, den zwei Jahre später machte es ein uns allen bekannter Umstand noch schlimmer. Im November 2020 bekam er die Diagnose: Lymphdrüsenkrebs.

Annett Ullrich (l.), Thomas Schupke und Corina Kuhnitzsch bewerben am Beruflichen Schulzentrum Oschatz den neuen Ausbildungsgang Kaufmann im Online-Handel. Quelle: Christian Kunze

Besuchsverbote im Krankenhaus während des zweiten Lockdowns führten dazu, dass er seinen Sohn Kurt, von dem er sonst nur wenige Stunden getrennt war, wochenlang nicht sah. Ein Einzelzimmer, in dem er arbeiten konnte („Ohne Beschäftigung wäre ich kaputt gegangen“) und die Tatsache, dass sein Leben am nächsten Tag vorbei sein könnte, bestimmten den Alltag. Nicht geschafft hätte er es ohne seine Freundin. „Sie hat sofort reagiert, die Anzeichen ernster genommen als ich. Ohne sie wäre ich binnen weniger Tage vielleicht innerlich verblutet. Und auch der Arzt, der mich sofort in den Computertomografen schob machte mir später klar: Ich habe wahnsinnig viel Glück gehabt“.

Aus diesem Grund hat er vor einem Jahr einen Notar am Krankenbett geholt und alles geregelt. „Sollte der schlimmste Fall eintreten, gibt es nun keine Fragen mehr“. Arbeit stehe für ihn nicht mehr an erster Stelle – statt dessen hat er begriffen, dass „Bleib gesund“ als Abschiedsformel alles andere als eine Floskel ist.

