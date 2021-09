Oschatzer Unternehmer des Jahres spendet Preisgeld an Vereine und für Kirchensanierung

Oschatz

Kennen Sie den Unterschied zwischen einem Bäcker und einem Pfarrer? „Ich erkläre es Ihnen“, sagt Bäckermeister Nils Taube aus dem Oschatzer Ortsteil Merkwitz: „Der Pfarrer tut in der Kirche predschen. Und der Bäcker macht in seiner Stube Bredschen.“ Taube hat am Montagabend allen Grund fröhlich zu sein. Er hat aus den Händen des Beigeordneten Jörg Bringewald gerade die Auszeichnung zum Unternehmen des Jahres 2021 empfangen. Der Familienbetrieb reiht sich damit in eine inzwischen lange Liste von namhaften Oschatzer Firmen ein.

Dabei dürfte das Backhaus Taube eines der ältesten Unternehmen sein, die bisher in Oschatz geehrt wurden. Und so ist es kein Zufall, dass die Auszeichnung zum Unternehmen des Jahres genau in das Jahr fällt, in dem Nils Taube mit seinen Mitarbeitern das 130-jährige Firmenjubiläum feiern kann.

Unternehmen in der vierten Generation

„Nils Taube hat vor sieben Jahren in Merkwitz mit dem Bau eines neuen, großen und modernen Backhauses investiert. Er hat hier Arbeitsplätze geschaffen und wirbt letztlich mit seinen Backprodukten in den 15 Filialen in der Region zwischen Döbeln und Torgau für Oschatz“, so der Beigeordnete Jörg Bringewald.

Nils Taube führt das Unternehmen inzwischen in vierter Generation. „Jede Generation hatte ihre Herausforderung zu meistern. Es waren die schweren wirtschaftlichen Zeiten in und nach den Kriegen und in der DDR-Zeit, die zu Materialknappheit führten“, schildert Taube. Die Herausforderung der vierten Generation sieht etwas anders aus. Die beengten Verhältnisse des alten Backhauses sind inzwischen Geschichte. Geblieben ist der Fachkräftemangel. Das liege wohl auch daran, dass die beruflichen Anforderungen an einen Bäcker nicht mit den modernen Vorstellungen der Work-Life-Balance übereinstimmen.

„Wir backen nicht nur täglich rund 1500 Brote und tausende Brötchen. Wir haben auch eine Konditorstrecke und wir stellen auch eigenes Eis her“, betont Nils Taube.

Preisgeld verdoppelt

Eine Spezialstrecke ist der Merkwitzer Christstollen. Der ist von Beginn an Chefsache. „Jedes Jahr vor der Adventszeit gehen hunderte Stollen in aller Herren Länder“, sagt Nils Taube.

„Ich freue mich sehr, dass die Arbeit des Unternehmens, von mir und meinen Mitarbeitern auf diese Weise honoriert wird“, freut sich Nils Taube. Da die Preisverleihung auch mit einem Geldbetrag verbunden ist, hat sich Taube bereits im Vorfeld Gedanken über die Verwendung gemacht. „Ich werde die Summe verdoppeln. Von einer Hälfte werden wir in der Bäckerei eine zünftige Party ausrichten, die andere Hälfte wird zu jeweils einem Drittel für die Sanierung der Merkwitzer Kirche, für den Geflügelzüchterverein Merkwitz und für den Sportverein Merkwitz ausgegeben“, verspricht der Bäckermeister. Der sich übrigens auch über die persönliche Gratulation von Landrat Kai Emanuel freuen konnte, der extra aus Delitzsch kam. Für die musikalische Unterhaltung sorgte Voice of Thistle mit der Merkwitzerin Kristin Bittig an der Querflöte.

Von Hagen Rösner