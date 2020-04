Oschatzer Unternehmer und Eltern hoffen auf Lockerungen

Oschatz

Nico Saraci betreibt seit 1999 das griechische Restaurant Santorini in Oschatz. Die Maßnahmen zum Schutz vor Ausbreitung des Coronavirus’ setzen seinem Geschäft zu. Etwa 80 bis 85 Prozent des Umsatzes büßt er aktuell ein. „Wir haben in dieser Jahreszeit eigentlich immer volles Haus. Man kann die Verhältnisse nicht vergleichen.“

„Finanzielle Katastrophe“ für Gastronomie

Die Gespräche um eine eventuelle Lockerung der Schutzmaßnahmen, auch für Gaststätten, sind ein kleiner Hoffnungsschimmer. „Auch wir müssen wieder vorankommen, uns finanzieren und leben. Natürlich haben wir Angst vor dem, was noch kommt oder wie die ganze Sache weitergehen soll“, sagt der Gastronom. Als Alternative zum Essen im Restaurant bietet das Santorin einen Abholservice an. Die Gäste können telefonisch bestellen und abholen. Auch Rabatte gibt es auf gewisse Angebote. „Die Leute unterstützen uns sehr. Ihnen macht der Preis kaum etwas aus. Sie wollen – genau wie wir –, dass das Santorini bestehen bleibt“, erklärt der gebürtige Grieche. Die aktuelle Situation sei eine finanzielle Katastrophe. Schließlich müsse dennoch alles gezahlt werden, was ansteht. „Wir haben Kredite und Ähnliches soweit wie möglich verschoben. Trotzdem muss das irgendwann abbezahlt werden“, sagt Saraci. Ob es an der Zeit sei, die Schutzmaßnahmen zu lockern, könne er nicht einschätzen. „Die Menschen sind alle sehr vorsichtig, halten Abstand, befolgen die Regeln. Fürs Geschäft wäre es gut.“ Schlussendlich müsse man gesund sein, um das Geschäft zu leiten. Deshalb gingen die Entscheidungen der Regierung vor.

Einkauf nur mit Mundschutz? So könnte die Zukunft in Oschatz und Umgebung im Umgang mit Corona aussehen. Quelle: Wolfgang Sens

Tina Graul, Erzieherin in einem Kinder- und Jugendheim und Mutter einer zehnjährigen Tochter, hofft, dass in Sachsen neben den Abschlussklassen auch die Jahrgänge zuerst berücksichtigt werden, die, wie ihr Kind, an eine weiter führende Schule wechseln. „Der Übergang muss möglich sein, ohne dass diese Kinder Nachteile haben. Kinder sind selbst nicht stark gefährdet, aber Überträger. Zu schnelle, umfassende Lockerungen sind daher unangebracht – und für manchen ein Freifahrtsschein, sofort zum Alltag zurückzukehren“, gibt sie zu bedenken. Schulen sollten, wie andere Einrichtungen auch, kontrolliert und Stück für Stück wieder zum Alltag zurückkehren. Unterricht in kleinen Gruppen, bei gleichzeitigem Verzicht auf Hortbetreuung hält sie für umsetzbar. „Damit die Betreuung am Nachmittag trotz Distanz der notwendigen Distanz zu den Großeltern abgesichert werden kann, sollten sich Arbeitgeber betroffener Eltern gesprächsbereit zeigen“.

„Isolation auf Dauer keine Alternative“

Marc Etzold spricht sich klar für eine sukzessive Lockerung der Schutzmaßnahmen aus. „Die Bürger brauchen eine Perspektive, beruflich, persönlich und gesamtgesellschaftlich. Die Unsicherheit und Unruhe wachsen von Tag zu Tag. Die kleinen Geschäfte in den Städten erfahren im Moment eine immense Ungleichbehandlung gegenüber den Discountern, die deren Sortiment weiter anbieten. Das ist für mich nicht nachvollziehbar und kann nicht so weiter gehen“, so der Geschäftsführer der Oschatzer Wohnstätten GmbH. Die Verluste im Einzelhandel könne kein Inhaber auf Dauer kompensieren. Deshalb sei eine Rückkehr zur Normalität, gekoppelt an eine Maskenpflicht, strikte Hygiene und ähnliche Auflagen zum Infektionsschutz das Mittel der Wahl, um die Wirtschaft und die Gesundheit der Menschen zugleich zu erhalten. „Die Isolation auf Dauer ist keine Alternative. Sonst leiden wir alle mehr unter den Folgen des Virus als unter Corona selbst“.

Die Schulen in Deutschland wieder zu öffnen halten manche im Kampf gegen Corona für zu früh. Quelle: André Neumann

In der Agrargenossenschaft Altoschatz/Merkwitz sind bereits Hygieneauflagen, Kurzarbeit und die Fokussierung auf die wesentlichen Arbeiten umgesetzt worden. „Wir tun unser möglichstes, um weitere Verschärfungen zu vermeiden“, so der Vorstandsvorsitzende Udo Morstein. Landwirte, so habe die Politik glücklicherweise kurz vor der Pandemie entschieden, zählen zur kritischen Infrastruktur. Eine längere Aufrechterhaltung der Restriktionen könne sich auf den Betrieb auswirken, wenn beispielsweise Zulieferer nicht rechtzeitig liefern. „Wir leben jetzt schon mit der Gefahr, dass Ersatzteile für Maschinen und Fahrzeuge später kommen. Mit Fortbestand der Einschränkungen könnte sich das verschärfen“, so Morstein.

Friseurin investiert in Infektionsschutz

Friseurmeisterin Ria Gärtner hat derzeit ihre Salons in Oschatz, Dahlen und Fliegerhorst geschlossen. „Meine Mitarbeiter und ich sind schon darauf vorbereitet, dass es wieder losgeht“, gibt sie sich optimistisch. Zur Zeit habe sie „null Einnahmen“, investiert aber dennoch – in Mundschutz, Handschuhe, Desinfektionsmittel und das Vertrauen der Kunden. All das sei nach dem Neustart nötig. „Zur Zeit reinigen wir alles in den Geschäften gründlich - auch die Möbel. Ich rechne damit, dass wir am 2. Mai wieder öffnen dürfen“. Dann werden Schichten und Termine so organisiert, dass sich immer nur zwei Personen zur gleichen Zeit im Geschäft aufhalten. Das erfordere Verständnis und Geduld. „Es wird keinen Ansturm geben. Wartezeiten werden dennoch nicht vermeidbar sein“, prognostiziert sie.

Von Christian Kunze und Elena Boshkovska