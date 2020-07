Oschatzer Verein Ab-ART-ig unterstützt Oschatzer Tafel

Oschatz

Die Doppeltürme der Stadtkirche St. Aegidien zieren seit kurzem eine Wand der Kleiderkammer der Oschatzer Tafel. Das Bild wurde in den vergangenen Wochen von den Mitgliedern des Vereins Ab-ART-ig/Kult geschaffen. Für beide Seiten ist das der Auftakt einer stärkeren Kooperation. „Wir wollen die etwas tristen Räume und das Außengelände bunter gestalten – der Anfang ist gemacht“, freut sich Birgit Friedrich von der Oschatzer Tafel. Sie ist über soziale Medien auf das Wirken des Vereins aufmerksam geworden. Weitere Ideen sind ein Kinder-Kreativ-Kurs sowie Verzierungen in bunter Fließentechnik. Federführend bei den Arbeiten am Wandbild waren Mirko Theodor, Nicole Brüggemann und Dieter Kanitz. Sie alle werden am morgigen Donnerstag ein wenig Farbe in die Ferien bringen. Geplant ist ein Kinder- und Familientag in Zusammenarbeit beider Vereine. Ab 11 Uhr gibt es bei der Tafel in der Lichtstraße 6 unter anderem einen Kuchenbasar, Kinderschminken, eine Mal- und Bastelstraße, eine Trödelecke, und ein Glücksrad. Und natürlich kann auch jeder Besucher das neue Wandbild in Augenschein nehmen.

Von Christian Kunze