Oschatz

Sofas und andere Sitzgruppen laden zum Verweilen ein und stehen dort, wo in der Breiten Straße für gewöhnlich die Autos fahren. Auf Gehwegen und an anderen Stellen sind Hüpfburg, Flohmarktstände, ein Kuchenbasar, Verkaufsstände von Künstlern oder Spielangebote aufgebaut. Es herrscht an diesem Sonnabendnachmittag Betriebsamkeit beim dreitägigen Straßenfest in der Breiten Straße von Oschatz.

Viele Mitstreiter und bunteres Programm

Nach dem gelungenen „Versuchsballon“ im vergangenen Jahr konnten die Organisatoren vom Verein „Ab-Art-ig/Kult weitere Vereine, Anwohner und Mitstreiter zum Mitmachen bei einer solchen Veranstaltung gewinnen. Bunter, abwechslungsreicher ist so das Programm. „Wir haben eine Hüpfburg in Form eines großen Fußballes mitgebracht. Uns gefällt es hier und für unsere Kinder ist es eine willkommene Abwechslung zum Heimalltag“, erklärt Silke Seifert, Projektleiterin im Kinderheim Machern. Nicht nur hier herrscht reger Betrieb. Schlange stehen und warten, bis man an der Reihe ist, heißt es auch beim Kinderschminken. Mancher der jungen Gäste verkürzt sich diese Zeit, wenn er sich zuvor mit einer Leckerei am Eis- oder Zuckerwattestand eingedeckt hat. Süßmäuler sind aber auch bei Schülern der elften Klassen vom Thomas-Mann-Gymnasium richtig. Pauline Schäfer und Titus Hirth stehen hinterm Tresen beim Kuchenbasar. „Das alles haben wir selbst gebacken“, versichert die Elftklässlerin, während sie Besucher zum Kauf animiert. Der Erlös kommt in die Kasse für den Abiturball im nächsten Jahr.

Ausflug des Kinderheims

Nur wenige Schritte entfernt liefern sich gerade zwei Erwachsene ein Schachduell mit riesigen Figuren mitten auf der Straße. Die hat einer der teilnehmenden Riesaer Vereine mitgebracht. Unter den Zuschauern sind auch Gäste aus Gaudlitz. Die Bewohner des Kinderheimes des Internationalen Bundes haben mit ihren Betreuern das schöne Wetter für einen Ausflug genutzt. „Unsere großen Mädchen schauen nach der Schule gern beim Verein Ab-Art-ig/Kult vorbei. Da lag es nahe, mit allen am Straßenfest teilzunehmen“, erklärte Claudia Eberlein, eine der Betreuerinnen. Unterdessen erklingt Musik. Straßenmusikantin Talie gibt Kostproben ihres Könnens. Auf manchem der aufgestellten Sofas nehmen Besucher platz, um ihr zu lauschen.

Streicheleinheiten für Esel

Für manchen Knirps wie Pepe, Lotte oder Leni ist das nichts. Sie zieht es zu den Eseln vom Meißener Eselhof. Laila, Seppel und Stefan hat Betreuer Robert mitgebracht. Die zutraulichen Tiere genießen in aller Ruhe die Streicheleinheiten, die ihnen die Kinder schenken. Ein niedliches Bild, dass Mütter veranlasst, das Smartphone für ein Erinnerungsbild aus der Tasche zu holen.

Musik bis in die Nacht

Abends gibt es wie am Freitag zur Eröffnung des Straßenfestes Musik von Bands und Solisten bis spät in die Nacht hinein. Doch am Sonntag hieß es wieder fit sein, denn da warteten schon die nächsten Angebote und Herausforderungen auf Anwohner, Organisatoren und Besucher. Die Grazy Dancers aus Naundorf zeigten ihr Können und am Nachmittag startete ein Seifenkistenrennen für jedermann. Für Mirko Theodor und die anderen Organisatoren steht fest: Es war eine gelungene Veranstaltung.

Von Bärbel Schumann