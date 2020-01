Oschatzer Verein „Rettet St. Aegidien“ steigert Besucher- und Mitgliederzahlen

Oschatz

Der Förderverein Rettet St. Aegidien hat 2020 einen Grund zum Feiern: Am 11. April jährt sich der Geburtstag des letzten und langjährigen Türmers Paul Quietzsch zum 150. Mal. So hat es Grit Jähn vom Türmerteam bei ihren Recherchen herausgefunden. Ebenfalls in diesem Jahr läuft die Grabstelle des Türmers auf dem Oschatzer Friedhof aus. Der Verein einigte sich darauf, über dieses Datum hinaus die Grabplatte zum Andenken an Paul Quietzsch, seine Familie und die lange Zeit, die er dieses Amt über der Stadt inne hatte, zu erhalten.

Stärkster Monat: Oktober

Die Zahl der Vereinsmitglieder hat sich im vergangenen Jahr von 221 auf 225 erhöht, die Zahl der ehrenamtlichen Mitglieder des Türmerteams sank dagegen von 45 auf 43. Während der Turmsaison besuchten im vergangenen Jahr 4955 Kinder und Erwachsene die Oschatzer Türmerwohnung. Das sind mehr als im Jahr 2018. Die Sonderausstellung auf Schloss Hubertusburg in Wermsdorf, die Eröffnung des Geoportals in Mügeln und Fahrtage der Döllnitzbahn haben zu dieser Steigerung beigetragen.

Türmer Alexander Nitsche mit Kindern der Grundschule Weßnig im Turm. Quelle: Kristin Engel

Aus Spenden und Eintrittsgeldern kamen 16402 Euro zusammen. Der besucherstärkste Monat war der Oktober mit 663 „Aufsteigern“. Auch im kommenden Jahr werden Spenden des Vereins dringend nötig sein, um das Gotteshaus zu erhalten. Wurden 2019 vor allem kleinere Reparaturen an und in der Kirche durchgeführt, ist in den kommenden Monaten sehr viel mehr notwendig. Der vor fast 30 Jahren aufgebrachte Putz an den Außenwänden der Türme reißt, platzt stellenweise ab und ist unterhöhlt. Hinzu kommen Risse in den Fialen und den Turmspitzen aus Sandstein, die ausgebessert werden müssen und weitere Sanierungen. Die Liste der Vorhaben umfasst laut Jürgen Mühlberg 17 Positionen.

Sanierung steht bevor

Um das tatsächliche Ausmaß der Schäden festzustellen, ist eine genaue Untersuchung notwendig. Dazu muss die Kirche teilweise eingerüstet werden. Eine erste Kostenschätzung, die Vorstandsmitglied Jürgen Mühlberg mit Bauplanern gemeinsam erstellt hat, beläuft sich auf Gesamtkosten von 156 000 Euro. „Das kann noch mehr werden, aber eben auch weniger“, sagte er.

Neuer Vorstand Rettet St. Aegidien Oschatz: Vorsitzender Hans Günter Sirrenberg, Beisitzer Gerald Polster, Kassiererin Simone Schäfer, Schriftführerin Andreas Albrecht, stellvertretender Vorsitzender Berthold Zehme und 2. stellvertretender Vorsitzender Jürgen Mühlberg (von links) Quelle: Christian Kunze

Die Finanzierung des Vorhabens zergliedert sich in mehrere Teile. Die Hälfte zahlt das Landeskirchenamt, die andere Hälfte teilen sich die neu gegründete Kirchgemeinde Oschatzer Land und der Förderverein. „Es wurde festgelegt, dass der Verein einen geringfügig größeren Teil aufbringen soll. Unser Anteil beläuft sich auf 42 000 Euro – bezogen auf die Gesamtsumme“, so Vorsitzender Hans-Günter Sirrenberg.

Bei der turnusmäßigen Vorstandswahl wurden alle sechs Mitglieder in ihren Ämtern bestätigt.

Von Christian Kunze