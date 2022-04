Oschatzer Verein pflanzt im Stadtpark eine Rotbuche

Oschatz

30 Meter soll sie mal groß werden und mit ihrer Krone von 25 Meter Durchmesser viel Schatten spenden. Das wünscht sich jedenfalls Frank Kupfer für die am Freitagnachmittag gepflanzte Rotbuche in der Nähe des ehemaligen Schwanensees im Stadtpark. Doch bis es so weit ist, weiß der Vorsitzende des Fördervereins Sächsische Landesgartenschau Oschatz, werden noch etliche Jahre vergehen. Denn noch ist der sechs Jahre alte Baum erst reichlich drei Meter hoch. Bei einem Wachstum von 50 Zentimeter pro Jahr braucht die Buche noch knapp 50 Jahre, bis sie ausgewachsen ist.

Lesen Sie auch Baum des Jahres bekommt einen Stammplatz auf Oschatzer Friedhof

Wolfgang Müller von der gleichnamigen Gartenbaumschule in Oschatz hat die sächsische Rotbuche gespendet und ist zuversichtlich, dass sich der Baum prächtig entwickeln wird: „Der Standort ist ideal, da kann sich der Baum gut entfalten.“

Rotbuche ist Jahresbaum 2022

Seit dem Jahr 2002, als die Platanen-Allee an der Dresdener Straße als Bürger-Allee angelegt wurde, pflanzt der Gartenschau-Verein jedes Jahr einen Baum. In diesem Jahr ist es eine Rotbuche, weil diese Art von der Baum- des-Jahres-Stiftung als Jahresbaum für 2022 bestimmt wurde.

Förderverein zählt 88 Mitglieder

„Mit der jährlichen Aktion zum Tag des Baumes möchte der Förderverein das öffentliche Interesse an Bäumen wecken und die Menschen motivieren, deren Bedeutung genauer zu betrachten“, informiert Vereinsmitglied Holger Mucke zum Hintergrund der Aktion. Aktuell zählt der Förderverein Sächsische Landesgartenschau Oschatz 88 Mitglieder.

Von Frank Hörügel