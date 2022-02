Oschatzer Vereine schauen differenziert auf Lockerungen

Oschatz/Lonnewitz/Mannschatz

Mit Blick auf die in Aussicht stehenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen stehen auch Vereine vor der Frage, ob sie den Oschatzern wieder etwas bieten. Wir haben bei Ehrenamtlern nachgefragt.

Gibt es nach zwei Jahren Pause wieder ein BMX-Rennen für Kinder und Jugendliche auf der Strecke an der Bundesstraße 6? Wahrscheinlich. Der Vorstand des federführenden Vereins „Lonnewitz wächst“ hat sich jüngst dazu verständigt, ein Rennen vorzubereiten, sagt Sprecherin Ellen Kromer. In diesem Jahr wäre es die achte Auflage. Der traditionelle Termin ist der Pfingstsonnabend – in diesem Jahr der 4. Juni.

„Bis dahin lässt sich sicher etwas auf die Beine stellen. Wir halten daran fest, den Termin umzusetzen“, so Kromer. Allerdings müsse bis dahin die Strecke auf Vordermann gebracht werden. „Es gibt hier deutlich mehr zu tun als sonst, schließlich war das Areal längere Zeit sich selbst überlassen“, so Kromer. Ob man entsprechende Geräte und Baumaschinen bekommt, wisse man nicht, gleiches gelte für Sponsoren, Teilnehmer und Publikum zum Rennen. „Zuletzt hatten wir immer um die 100 Starterinnen und Starter. Aber vielleicht wollen Familien mit Kindern dieses Jahr Pfingsten lieber für einen Ausflug nutzen.“ Der Verein könne auch „eine Nummer kleiner“ planen, so Kromer.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit Plänen hält sich Simone Hentschel noch zurück. Die Vorsitzende des Heimatvereins Mannschatz/Schmorkau hat in den zurückliegenden Monaten mehrmals erfahren, wie es ist, etwas zu planen und dann doch absagen zu müssen. „Wir freuen uns zwar auf die Lockerungen. Bis die in eine konkrete Verordnung formuliert sind, möchten wir aber noch abwarten. Das Risiko einer Rolle rückwärts ist einfach zu groß“, meint sie. Auch die Rahmenbedingungen für Veranstaltungen wie Zugangsbeschränkungen und Hygienekonzepte hätten zuletzt mehr für Verunsicherung denn für Sicherheit gesorgt. Es gab des Öfteren Anfragen zur richtigen Umsetzung der Vorgaben, aus denen sie das erfahren musste, so Hentschel.

Geschichtsverein mit konkreten Plänen

Der Verein „Rettet St. Aegidien“ hofft, Kirche und Türmerwohnung im Südturm pünktlich zum Saisonstart am Ostersonnabend wieder für Besucher zu öffnen. Auch wenn dann noch Auflagen gelten sollten, wolle man es wie in den vergangenen zwei Jahren auch angehen. Die Unterstützung durch Eintrittsgelder und Spenden werde benötigt, um die Außensanierung des Südturms weiter voranzubringen. Die Jahreshauptversammlung, geplant für den 3. März, wird vorerst auf den 12. Mai verschoben. Einziger „Besucher“ des Kirchturms bis dahin wird der Falke sein, der im Nordturm brütet. „Nach Rücksprache mit Olaf Schmidt von der Oschatzer Ortsgruppe des Naturschutzbundes (Nabu, d. Red.) betreten wir den Turm nicht“, so Vorsitzender Hans-Günter Sirrenberg.

Im Oschatzer Geschichts- und Heimatverein steht am 24. März eine Mitgliederversammlung auf dem Programm. Die Heimatfreunde werden aus diesem Anlass auch darüber sprechen, was sie in diesem Jahr auf die Beine stellen wollen. Vereinsvorsitzende Dana Bach nennt ein paar Eckpunkte: „Am Wochenende 23./24. April bieten wir öffentliche Führungen durch die Stalag-Ausstellung in der Filzfabrik an. Wir beteiligen uns mit einem Infostand an der Kleinen Gartenschau und laden im September zum Tag des offenen Denkmals an das Wüste Schloss ein.“

Von Christian Kunzeund Frank Hörügel