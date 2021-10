Oschatzer Vereine warten ab: Weder 2G noch 3G bei Veranstaltungen geplant

Oschatz/Mannschatz

Unter welchen Voraussetzungen kann das kulturelle Leben in der Region in den kommenden Wochen und Monaten wieder aufgenommen werden? Wie gehen Veranstalter mit Geimpften, Getesteten und Genesenen um? Und was bedeutet das für das Infektionsgeschehen der Pandemie?

Es gibt Kulturschaffende, die sich dazu noch kein finales Urteil gefällt haben. Zu ihnen gehört die Leiterin des Oschatzer Lehrerchores Katja Scholz. Termine für Konzerte unter freiem Himmel habe man in der warmen Jahreszeit in Zusammenarbeit mit anderen Chören zwar finden und umsetzen können.

Voraussetzung für Veranstaltung

Für die kälteren Monate, wo sich Kultur in der Regel drinnen abspielt, sei das unter pandemischen Bedingungen jedoch nicht ohne Weiteres umsetzbar. „Abstandsregeln sind da schwierig einzuhalten, weshalb wir vorerst von Terminen Abstand genommen haben“, fasst sie es zusammen. Entscheidend seien auch die Zugangsbedingungen der Einrichtungen, in denen man auftreten wolle. Für die weitere Chorarbeit gelte es, die Infektions-Situation und damit verbundene weitere Verordnungen abzuwarten.

Ganz ähnlich sieht das Simone Hentschel. Die Vorsitzende des Heimatvereins Mannschatz/Schmorkau hat zwar ein frisch saniertes Vereinshaus vorzuweisen. Dort wird sich aber erst einmal nichts abspielen. „Natürlich haben wir abgewogen, welche Vor- und Nachteile 2G und 3G mit sich bringen. Allerdings wissen wir auch, dass wir mit beiden Varianten für Veranstaltungen im Innenraum auch Publikum verlieren würden.“

Vorerst wolle man sich auf Veranstaltungen im Freien fokussieren. „Da ist zum Beispiel unser traditionelles Glühweinfest am vierten Adventssonnabend, dass wir, unter welchen Gegebenheiten auch immer, durchführen wollen“, wirbt sie. Für alles weitere im kommenden Jahr, gelte es, die Entwicklungen abzuwarten.

Von Christian Kunze