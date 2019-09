Oschatzer Verkehrswacht macht Senioren fit für den Straßenverkehr

Oschatz

Wer am Dienstag wankende Männer und Frauen im Foyer des Thomas-Müntzer-Hauses sah, erlebte nicht etwa die Folgen einer ausartenden Tanzveranstaltung. Vielmehr handelte es sich dabei um ältere Menschen, die den Rauschbrillenparcours der Verkehrswacht Oschatz ausprobierten. Diese Brille, die beim Träger die Auswirkungen des Körpers durch Alkoholkonsum simuliert, war Teil des Angebots zum Senioren-Sicherheitstag. Ferner konnten Seh- und Hörtests durchgeführt werden, gab es Beratungen, Blutdruck und Blutzuckerwertmessungen. „Neben Vorschülern und Grundschülern gehörten auch die Rentnerinnen und Rentner zu unserer Klientel“, sagt Henry Schomaker von der Verkehrswacht Oschatz. Einmal im Jahr widmet sich der Verein gänzlich der älteren Bevölkerungsgruppe. Mit Erfolg, denn die Zahl der Menschen über 65 Jahre, die Unfälle im Straßenverkehr erleiden, ist seit Jahren rückläufig. 1997 waren es bundesweit 1400, 2017 knapp 1000. Allerdings ist der Anteil der Senioren, die an den Folgen eines Unfalls sterben mit 31 Prozent höher als bei jeder anderen Altersgruppe in der Bevölkerung.

Von Christian Kunze