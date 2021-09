Oschatzer Verkehrswacht startet mit neuer Technik durch

Oschatz

Wer kennt das nicht? Die Ampel springt plötzlich auf Rot, ein Kind läuft auf die Straße oder der Gegenverkehr missachtet die Vorfahrt – diese und andere mehr oder weniger vorhersehbaren Situationen im Alltag auf der Straße kann die Verkehrswacht jetzt simulieren. Beim Tag der Oschatzer kamen ein neu angeschaffter Radfahrsimulator und ein Reaktionstestgerät erstmals publikumswirksam zum Einsatz.

Leser spenden

Ermöglicht wurden die beiden Investitionen durch Leser dieser Zeitung. Die Spenden-Aktion „Licht im Advent“ brachte im Dezember vergangenen Jahres 8179 Euro für die Verkehrswacht Oschatz. Der Verein hätte dieses Anschaffungen nicht aus eigener finanzieller Kraft stemmen können, betont Vize-Vorsitzende Claudia Schober-Hermann. „Nun können wir an den Schulen beispielsweise auch im Winter teilweise Radfahrausbildung anbieten“, nennt sie einen Vorteil des Simulators – und eine damit verbundene Aufwertung des Angebots der Verkehrswächter.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Radfahrsimulator war bei seinem ersten großen Einsatz dicht umringt – und ist vor allem bei Kindern gefragt. „Für diese Zielgruppe ist er auch konzipiert. Er verfügt über eine Lenkstange mit Handbremsen und bereitet die Jüngsten auf das sichere Radeln vor. Ähnlich funktioniert das Reaktionstestgerät. Auf einem Monitor werden in Videosequenzen klassische Gefahrensituationen gezeigt. Gemessen wird jeweils der Reaktions- und Anhalteweg und parallel dazu die dabei verstreichende Zeit.

Anfragen für Busschule

Die Veranstaltungen der Verkehrswacht zu Prävention und Schulwegsicherung haben indes wieder begonnen. „Aktuell haben wir dazu wieder vermehrt Anfragen und Termine der Vorschulgruppen in den Kindertagesstätten der Region. Auch die Busschule hat wieder an Fahrt aufgenommen“, so Schober-Herrmann. Nicht zu übersehen ist zudem die alljährliche Aktion zur Schulwegsicherheit. Vor allem im Umfeld der Grundschulen des Altkreises Oschatz weisen die großen gelben Banner auf die Schulanfänger hin.

Von Christian Kunze