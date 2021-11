Oschatzer Verkehrswacht zieht Bilanz unter 30 Jahre Arbeit

Oschatz/Collm-Region

Gleich mehrere Gründe zum Feiern hat die Verkehrswacht Oschatz in diesem Jahr. Neben dem 30-jährigen Bestehen des Vereins erinnerten die Mitglieder zur jüngsten Jahreshauptversammlung an die Eröffnung des Verkehrsgartens an der Döllnitz vor gut 20 Jahren, im Mai 2001. Im gleichen Jahr nahm die von der Omnibusverkehrsgesellschaft Heideland (OVH) und der Polizei initiierte Busschule für Kindertagesstätten Fahrt auf, die wenige Monate später in Kooperation mit den Verkehrswächtern durchgeführt wurde.

Lob von Landesverkehrswacht

Zwei Personalien runden sich ebenfalls. Der langjährige Vorsitzende und Urgestein der Verkehrswacht, Henry Schomaker, wurde anlässlich seines 70.Geburtstages von der Landesverkehrswacht Sachsen ausgezeichnet und vom Vorstand gewürdigt. Das Führungsduo Frank Boden und Claudia Schober-Herrmann geht in das zehnte Jahr in dieser Konstellation. Sie würdigten auch langjährige Mitglieder: Jana Reinhardt, Manuela Weichbrodt, Ilona Gasch und Randy Mandel.

Die kontinuierliche Arbeit in der Region Oschatz findet Beachtung bei der Landesverkehrswacht in Dresden. Geschäftsführerin Kati Walther wertete neben der Kontinuität der Arbeit im ländlichen Raum vor allem die Mitgliederstärke und Altersstruktur. Dem Verein gehören aktuell 37 Privatpersonen und neun Firmen an. „Anderswo in Sachsen sind die Reihen deutlich lichter und im Schnitt auch älter. Es freut mich, dass hier der Generationswechsel gelungen ist.“ Drei Austritten standen im vergangenen Jahr vier Neuzugänge gegenüber. Zudem sind im operativen Geschäft fünf angestellte Mitarbeitende tätig.

Radfahrausbildung im Verkehrsgarten Quelle: Christian Kunze

Simulator ermöglicht Neues

Zu den Gratulanten zählte der Leiter des Straßenverkehrsamtes im Landkreis Nordsachsen, Klaus Huth. Er überreichte eine Spende und wies mit Blick auf die präventive Arbeit der Verkehrswacht auf die paradoxe Tatsache hin, dass die Erfolge des Wirkens nicht messbar seien, da sie ja Unfälle verhindert.

Wie nahezu alle anderen Vereine, die aktiv mit Menschen arbeiten, war die Verkehrswacht 2020 durch die einschränkenden Corona-Maßnahmen ausgebremst. Lediglich die Projekte „Fahr Rad – aber sicher“ und „Rad fahren trotz Behinderung“ sowie ein Teil der Radfahrausbildung an Grundschulen konnten durchgeführt werden. Die äußerst beliebte Busschule für Vorschulkinder fiel dagegen der Pandemie zum Opfer.

Die Leser dieser Zeitung erfüllten der Verkehrswacht im vergangenen Jahr einen lange gehegten Wunsch. Mit Hilfe der Spenden der Benefiz-Aktion der Oschatzer Allgemeinen Zeitung „Ein Licht im Advent“ konnten zwei Simulationsgeräte für Radfahr- und andere allgemeine Situationen im Straßenverkehr angeschafft werden. „Wir sind nun auch digital unterwegs – wohl wissend, dass diese Geräte unsere Arbeit nicht ersetzen können“, so Vereinschef Frank Boden.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Alle Generationen im Blick

Der Rückblick auf drei Jahrzehnte Wirken offenbarte, dass sich Verkehrswächter im Laufe ihrer Geschichte zwar hauptsächlich mit den Jüngsten beschäftigt haben, aber sukzessive auch alle anderen Generationen mehr Beachtung fanden. „Heute decken wir vom Rollerpass über die Busschule und Radfahrausbildung bis hin zu Verkehrsteilnehmerschulungen für Kraftfahrer und Sicherheit im Umgang mit Rollatoren für Senioren alle Generationen ab“, so Henry Schomaker. Auch Aktionstage mit speziellen Angeboten für ältere Menschen gibt es.

Claudia Schober-Herrmann und Frank Boden (2.v.r.) nehmen Spenden von der Sparkasse und Fahrradhändler Torsten Fritzsche entgegen. Quelle: Christian Kunze

Das Fahrsicherheitstraining im Verkehrsgarten sei nicht nur Radfahrern, sondern auch Pkw-Lenkern möglich. „Das Interesse hat zugenommen, insgesamt ist das Angebot aber noch zu wenigen bekannt.“

Einziger Wermutstropfen des Abends war die Erkenntnis, dass viele öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen wie Truckertreffen, Motorrad-Saisoneröffnung oder Verkehrstestfahrten nicht mehr oder nur noch in ganz geringem Umfang durchgeführt werden können. Ferner ist das Interesse an Verkehrsteilnehmerschulungen für Erwachsene rückläufig. In den Anfangsjahren fanden diese im Kreiskulturhaus statt – mit 250 Teilnehmern und Mikrofon für den Referenten.

Beliebte Würdigung entfällt

Auch die Auszeichnungen für mehrere Jahrzehnte unfallfreies Fahren finden nicht mehr statt. Für Kati Walther von der Landesverkehrswacht hängt das unter anderem damit zusammen, dass in der politischen und gesellschaftlichen Wahrnehmung nicht mehr allein der Kraftfahrer im Fokus steht, sondern auch Radfahrer und Fußgänger und es kaum noch verlässliche Dokumentationen darüber gibt, ob jemand tatsächlich so lange unfallfrei gefahren ist.

Von Christian Kunze