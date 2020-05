Oschatzer Vermieter verzeichnen kaum Einbußen durch Corona-Folgen

Oschatz/Mügeln

Corona schlägt auch auf die Wohnungswirtschaft in Sachsen durch. Der Verband der Sächsischen Wohnungsgenossenschaften (VSWG) rechnet 2020 mit Mietausfällen von fünf Prozent. Eine Umfrage Mitte Mai ergab: 375 000 Euro Wohnungsmieten und 90 000 Euro Gewerbemieten wurden nicht beglichen. Die Folge: Ausfälle von vier bis sechs Millionen Euro pro Monat.

Befragung dieser Zeitung

Bei den Vermietern in Oschatz halten sich die Ausfälle durch nicht erbrachte Mietzahlungen durch die coronabedingten Gegebenheiten allerdings in Grenzen, wie eine Befragung dieser Zeitung ergab.

Überschaubare Ausfälle

Beginnend bei der kommunalen Oschatzer Wohnstätten GmbH, dem größten Vermieter im Stadtgebiet, wo sich die darauf zurückzuführenden Ausfälle als „recht überschaubar“ erweisen. Das sagte Geschäftsführer Marc Etzold auf Nachfrage. Er führt dies darauf zurück, dass der größte Anteil an Mietern in den Objekten der Oschatzer Wohnstätten GmbH Leistungen des Staates bezieht, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. „Natürlich gibt es auch Fälle von Kurzarbeit oder plötzlicher Arbeitslosigkeit bei privaten Mietern. Aber auch in diesem Falle greifen in der Regel die von Bund und Ländern zugesicherten Hilfen für Corona-Folgen in Form von Krediten oder Zuschüssen“, so Etzold.

Mieter müssen Nachweis erbringen

In Fällen, wo dies nicht greift, suche man nach Lösungen. „Entscheidend ist, dass seitens des Mieters nachgewiesen werden kann, ob und in welchem Umfang Einbußen durch Corona zu verzeichnen sind und in welchem Umfang diese kompensiert werden müssen, wo nichts anderes hilft“. Unter den Gewerbetreibenden, die Miete an die Oschatzer Wohnstätten GmbH zahlen, finden sich derzeit nach Aussage Etzolds lediglich zwei Fälle, in denen nicht in vollem Umfang begleichen werden kann. „Hier haben wir uns auf Teilzahlungen verständigen können“, so der Geschäftsführer. Schließlich gebe es auch säumige Mieter, die nicht anzeigen, dass Corona der Grund für die ausbleibende Zahlung ist. „Hier greift dann das reguläre Mahnverfahren.“

Gewerbe stärker betroffen als private Mieter

Auf das korrekte Anzeigen der coronabedingten Ausfälle bei Einnahmen, die dann zu Zahlungsunfähigkeit führen, beruft sich auch Jana Fischer. Die Inhaberin der Wohnungsvermittlungsbörse und ihr Team haben in den vergangenen Wochen dort Gespräche geführt, wo es notwendig war. Die Fälle, in denen Miete aufgrund der Pandemie und ihrer Folgen nicht gezahlt werden kann, gibt sie mit lediglich 0,2 Prozent an. „Gewerbetreibende sind hier noch stärker betroffen als private Mieter“, so Fischer. Konkret könne sie derzeit nur einen Fall benennen, in dem ein Unternehmer in Aussicht gestellt hat, drei Monate nicht zahlen zu können. „Wichtig ist, dass das Gespräch gesucht wird, damit wir handeln können“, sagt sie. Und das täten die Mieter überwiegend.

Probleme erwartet

Keinerlei Probleme mit Mietausfällen durch Corona verzeichnet derzeit die Wohnungsgenossenschaft Oschatz/ Mügeln in ihren Objekten. Vorstand Sven Petzold beziffert die Summe der Einbußen momentan mit „Null“. Er rechnet jedoch damit, dass sich dieses Problem noch mit einer gewissen Verzögerung auf die Genossenschaft zukommen könnte. Die derzeitige Situation führt er unter anderem darauf zurück, dass zum Bestand der Genossenschaft keine Gewerbetreibenden gehören und etwa die Hälfte der privaten Mieter Transferleistungen vom Staat, sprich Rente oder Sozialhilfe bezieht.

Von Christian Kunze