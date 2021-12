Es gibt ein Tigerfell, alle Personen des Originals und viel Lokalkolorit: Das soziokulturelle Zentrum E-Werk Oschatz hat eine eigene Version des Silvesterklassikers „Dinner for One“ gedreht. Zu sehen ist sie am letzten Abend des Jahres auf Youtube.

