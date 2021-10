Oschatzer Waagenbauer erinnern sich: „Es war eine ganz besondere Zeit“

Oschatz

Am Freitag war es wieder soweit. Knapp 70 einstige Waagenbauer kamen in der Stadthalle „Thomas-Müntzer-Haus“ zum nunmehr sechsten Treffen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ehemaligen Waagenfabrik in Oschatz zusammen.

Einst 500 Angestellte

In der DDR verzeichnete die Waagenfabrik etwa 500 Angestellte. Viele davon blieben dem Betrieb Jahrzehnte lang treu, so Dana Bach, Leiterin des Stadt- und Waagenmuseums in Oschatz. „Nach der Wende haben sich viele aus den Augen verloren. Mit diesen Treffen bieten wir den ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Möglichkeit, sich wiederzufinden und sich gemeinsam an alte Zeiten zu erinnern.“ Seit 2007 findet das „Klassentreffen“ der Waagenbauer statt.

Waagenbau in Oschatz Die Waagenbautradition in Oschatz hat ihre Anfänge mit der Gründung der Firma „Ernst Friedrich Pfitzer – Zeugschmiede“ am 26. April 1845. Im Jahr 2020 war es genau 175 Jahre her, dass in Oschatz die ersten Waagen gebaut wurden. Noch heute spielt ein Produkt der Firma Pfitzer eine wichtige Rolle im kommunalpolitischen Leben der Stadt. Die historische Stuhlwaage von 1862 wird beim traditionellen Ratsherrenwiegen eingesetzt. In der Folge waren in Oschatz die Waagenfabrik „Kopp & Haberland“, die Waagenfabrik „Otto Bielig“, der Waagenbaumeister Wilfried Noffke und schließlich zu DDR-Zeiten der VEB (Volkseigener Betrieb) Wägetechnik RAPIDO bedeutsam für die industrielle Entwicklung der Stadt. Die Oschatzer Waagen GmbH ist heute der einzige verbliebene Waagenproduzent in Oschatz. Das Unternehmen firmiert seit 2004 unter diesem Namen und hat seinen Sitz im Betriebsgelände des ehemaligen VEB Wägetechnik „Rapido“ an der Bahnhofstraße. Seit 1982 gibt es in Oschatz ein Spezialmuseum zu Waagen – das einzige Waagenmuseum Mitteldeutschlands. Das Museum wurde 1998 modernisiert und wird aktuell wieder neu gestaltet. Zu sehen sind Exponate von den Anfängen der Waage bis hin zur modernsten elektronischen Wägeeinrichtung.

Start mit Dia-Show

Eingeläutet wurde die Veranstaltung mit einer Diashow. Die Bilder zeigten neben Schnappschüssen der vergangenen Treffen den Arbeitsalltag in der „alten Waagenbude“, wie die Fabrik von den ehemaligen Angestellten liebevoll genannt wird. Aber auch Momentaufnahmen von gemeinsamen Feiern und Auftritten des Betriebschors riefen viele Erinnerungen hervor.

Auf den Bildern wird deutlich, dass die Arbeit im Betrieb durch ein starkes Gemeinschaftsgefühl gekennzeichnet war. Die Angestellten waren nicht nur auf beruflicher sondern auch auf privater Ebene eng verbunden. Für Heidi Wagner waren ihre Kolleginnen und Kollegen wie eine Familie. Von 1957 bis 1990 arbeitete die 79-Jährige in der Abteilung Konstruktion als technische Zeichnerin. „Der Zusammenhalt im Betrieb war ein ganz besonderer. Wir haben viele Ausflüge gemeinsam unternommen, es gab regelmäßige Kegelabende. Nicht nur Geburtstage haben wir gemeinsam gefeiert.“

Alle Höhen und Tiefen erlebt

Neben ihr saß ihre Kollegin Thea Rädler (82), die von 1953 bis 1986 im Betrieb tätig war. Über 30 Jahre arbeiteten die beiden Frauen im Betrieb. „Es war eine ganz besondere Zeit“, so Rädler. „Das soziale Umfeld, das Miteinander, die Zusammenarbeit – ich war viele Jahre dabei und ich möchte die Zeit nicht missen.“

Auch Christoph Senkel (72) blieb dem Betrieb über viele Jahre treu. 1965 begann er eine Lehre bei den Waagenbauern. Dort lernte er auch seine Frau kennen. „Und jetzt sind wir schon all die Jahre verheiratet“, erzählte er lächelnd. Nach drei Jahren bei der Armee und einem Ingenieurstudium verschlug es ihn wieder zurück in die Fabrik, wo er verschiedene Positionen innehielt und nicht zuletzt auch als Produktionsleiter tätig war. „Ich habe alle Höhen und Tiefen miterlebt. Es war eine interessante Arbeit, vor allem da man beobachten konnte, wie sich die Technik weiterentwickelt und immer wieder Neues dazu kam.“

Die ehemaligen Waagenbauer freuen sich schon auf das nächste Treffen in zwei Jahren.

Von Fabienne Küchler