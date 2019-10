Oschatzer Waagenbauer schwelgen in Erinnerungen

Oschatz

Wenn es ums Wiegen geht, dann macht diesen Männern und Frauen so schnell keiner was vor: Über 100 ehemalige Mitarbeiter der Oschatzer Waagenfabrik versammelten sich am Freitagabend zum nunmehr 5. Waagenbauertreffen im Thomas-Müntzer-Haus.

„Es war eine Bombenzeit“

Einer der ehemaligen Waagenbauer ist der Oschatzer Bernhard Eiselt. „Es war eine Bombenzeit. Jeder wusste, was er zu tun hatte“, schwärmt der 74-Jährige. Von der Lehre bis zum Aus für den Betrieb mit 400 Mitarbeitern nach der Wende arbeitete er in der Waagenfabrik – zuletzt als Meister in der Montage/Justage für Feinwaagen. Am besten in Erinnerung geblieben ist ihm der Zusammenhalt in seiner Brigade. „Die Brigadefeiern waren immer die Höhepunkte“, so Eiselt.

Befeuert wurden diese Erinnerungen durch eine halbstündige Foto-/Videovorführung, die Dietmar Sauer zusammengestellt hatte. „Kennst du den noch?“, hieß es immer wieder beim Anblick der historischen Bilder aus dem Betriebsalltag und von Festivitäten.

Urenkel von Leopold Carl Bruck

Einen Sinn für Historie haben auch Reinhard Leopold Bruck (66) aus Bonn und Siegfried Ewert (84) aus Dresden. Beide sind Urenkel von Leopold Carl Bruck, der die Waagenfabrik Pfitzer im Jahr 1883 von seinem Schwiegervater Ernst Friedrich Pfitzer übernommen hatte. Zur Vorstellung des Heftes mit dem Titel „Auf den Spuren berühmter Oschatzer Persönlichkeiten: Ernst Friedrich Pfitzer – Mitbegründer des industriellen Waagenbaus in Deutschland“ waren sie extra nach Oschatz gekommen.

Hochburg des Waagenbaus

Die Stadt Oschatz war einst eine Hochburg des Waagenbaus. Nicht von ungefähr gibt es hier ein Waagenmuseum, das an diese jahrzehntelange Tradition erinnert. Ein Mann sticht in der Geschichte des Oschatzer Waagenbaus ganz besonders heraus. Der am 7. Oktober 1819 geborene Ernst Friedrich Pfitzer (gestorben am 1. Juli 1902) ist einer der Mitbegründer des industriellen Waagenbaus in Deutschland. Anlässlich seines 200. Geburtstages hat der Oschatzer Geschichts- und Heimatverein ein 52-seitiges Heft herausgegeben, das am Freitagabend erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Autoren sind Dr. Manfred Schollmeyer und Dana Bach. Sie stellen akribisch und mit vielen Fotos den Aufstieg und den Fall der Waagenfabrik dar, die 1927 Konkurs anmelden musste.

Familienchronik geöffnet

Die Pfitzer-Nachfahren Ewert und Bruck haben für die Publikation ihre Familienchronik geöffnet und Fotos ihrer Vorfahren zur Verfügung gestellt. Die beiden Urenkel sind sich erst nach der Wende durch ihre Verbindung zu Oschatz näher gekommen. „Erst durch Oschatz hat es eine Art Familienzusammenführung gegeben“, freut sich Reinhard Leopold Bruck. Der Bonner schätzt die Stadt nicht nur für ihre Waagenbau-Tradition: „Die Döllnitzbahn hat dadurch auch am Rhein einen Freund gewonnen.“

Nächstes Treffen 2022

Als Organisatorin des Waagenbauertreffens kündigte Dana Bach an, dass das nächste Treffen im Frühjahr 2022 geplant ist. Dann können die ehemaligen Waagenbauer zum sechsten Mal in Erinnerungen schwelgen.

Das Heft über Ernst Friedrich Pfitzer kann abs sofort in der Oschatz-Info, im Museum und der Buchhandlung Roscher für zehn Euro gekauft werden.

Von Frank Hörügel