Oschatzer Waagenfabrik produziert für Urkrostitzer und Paulaner

Oschatz

Zum Jubiläum hatte sich Dana Bach etwas ganz Besonderes ausgedacht. Die Leiterin des Stadt- und Waagenmuseums wollte das 175-jährige Bestehen der Waagenbau-Tradition in Oschatz im vergangenen Jahr mit einem Stadtrundgang zu den einstigen Produktionsstätten würdigen. Doch daraus wurde nichts. Wegen der Corona-Beschränkungen sei der Stadtrundgang „leider nicht möglich“ gewesen, bedauert die Museumschefin.

Museumsleiterin Dana Bach Oschatz mit Foto des alten Waagenbau-Gedenksteines Quelle: Frank Hörügel

Gänzlich in Vergessenheit geraten ist das Jubiläum, das auf die Gründung der Firma „Ernst Friedrich Pfitzer – Zeugschmiede“ am 26. April 1845 zurück geht, jedoch nicht. Am Mittwoch wurde die stilisierte Waage, die seit 1988 auf der Grünfläche Ecke Bahnhofstraße/Härtwigstraße an die Waagenbautradition erinnert, nach ihrer Rundumerneuerung der Öffentlichkeit präsentiert. Die Anregung dazu kam vom Oschatzer Waagenmuseum. Die Sanierung des Denkmals inklusive der Erneuerung der Schrift übernahm die Oschatzer Waagen GmbH daraufhin auf eigene Kosten. „Nicht nur die Oschatzer, sondern auch Touristen, die vom Bahnhof in die Innenstadt gehen, soll der Gedenkstein auf den Waagenbau hinweisen“, hofft nun Dana Bach.

Der letzte verbliebene Waagenproduzent in Oschatz

Das Unternehmen, das seit dem Jahr 2004 unter diesem Namen firmiert und seinen Sitz im Betriebsgelände des ehemaligen VEB Wägetechnik „Rapido“ an der Bahnhofstraße hat, ist der letzte verbliebene Waagenproduzent in Oschatz. Die Anlagen und Erzeugnisse der Oschatzer Waagen GmbH werden weltweit verkauft und sind in den unterschiedlichsten Bereichen der Industrie im Einsatz. Behälter-, Schütt- und Kippgefäßwaagen werden neben Brutto- und Netto-Absackwaagen sowie Big-Bag-Befüll- und -Entleerstationen in der Oschatzer Waagen GmbH gefertigt.

Schüttwaagen stehen in vielen Brauereien

Nach Angaben von Geschäftsführer Jörg Ulmitz, der das Unternehmen zusammen mit Heiko Börner führt, sind derzeit 14 Mitarbeiter und zwei Azubis beschäftigt. Außerhalb Deutschlands werden die Waagen aus Oschatz zum Beispiel auch nach Österreich, Belgien oder Tschechien exportiert. „Unsere Schüttwaagen stehen in vielen Brauereien für das Malz-Wiegen“, so Ulmitz. In Deutschland sind nach seinen Angaben Waagen aus Oschatz unter anderem in den Brauereien für Urkrostitzer und Paulaner Bier im Einsatz.

Umsatz leicht steigend

Der Umsatz des Unternehmens lag im vergangenen Jahr laut Ulmitz bei 1,6 Millionen Euro. „Tendenz leicht steigend“, so der Geschäftsführer. Das Corona-Jahr 2020 habe die Oschatzer Waagen GmbH gut verkraftet.

Von Frank Hörügel