Oschatzer Weg aus der Kurzarbeit: Wie ein Brautmodenstudio sich verändert

Oschatz

Mit der neuen Coronaschutzverordnung wird nochmals mehr Wert auf das Testen gelegt. Schon jetzt muss jeder, der beispielsweise öffentliche Verkehrsmittel benutzt, einen gültigen und beglaubigten Test vorweisen. In Oschatz sind die Teststellen, bei denen man diese beglaubigten Schnelltests machen lassen kann, dünn gesät. Neben einigen Apotheken und dem Deutschen Roten Kreuz bietet seit dem vergangenen Jahr auch das VitaliO am Oschatzer Busbahnhof Schnelltests. Das hat sich inzwischen rumgesprochen und Inhaberin Ines Schurig kann sich über eine steigende Nachfrage freuen.

Leidenschaft für Sport und Mode

Dabei ist das VitaliO seit 2010 in Oschatz eigentlich in einem ganz anderen Zusammenhang bekannt. „VitaliO steht für die Leidenschaft zum Sport und zur Mode. Wir vereinen beide Aspekte und bieten für Groß und Klein nicht nur Sport- und Tanzkurse an, sondern auch eine professionelle Braut- und Festmodenberatung in unserem Fachgeschäft an.“ Mit diesen Leitsätzen wirbt Ines Schurig auf ihrer Internetseite. Doch die Sport- und Tanzkurse sind im Moment auf Eis gelegt. Nur das Brautmodestudio läuft noch, aber unter den bekannten Corona-Einschränkungen.

Ganz in Weiß: Katja Kluge präsentiert bei den Brautmodeschauen sonst die schönsten Hochzeitskeider. Als Testerin wird es viel schlichter, da legt sie die Coronaschutzkleidung an. Quelle: Hagen Rösner

Die Idee eines eigenständigen Bürgertestzentrums geht auf den Sommer des vergangenen Jahres zurück. „Wir hatten gehofft, dass wir unsere Tanz- und Sportkurse weiterführen können, wenn wir uns als zertifizierte Tester unsere Mitglieder vor unseren eigenen Veranstaltungen testen“, erinnert sich die Inhaberin des VitaliO.

Kurzarbeit ist fürs Unternehmen keine Dauerlösung

Als dann im November wieder viele Corona-Einschränkungen kamen, stand Ines Schurig vor einer schweren Frage: „Was mache ich? Kurzarbeit oder nicht? Kurzarbeit ist für uns hier keine Lösung auf Dauer. Ich habe meine Mitarbeiterinnen gefragt, ob sie den Weg mitgehen, ein Testzentrum zu eröffnen. Und meine Mädels haben mitgemacht.“ Inzwischen stehen im VitaliO am Busbahnhof vier zertifizierte Testerinnen und Tester zur Verfügung. Auch Ines Schurig hat die erforderliche Qualifikation.

Stammkunden und Tests bei Bedarf

Im November des vergangenen Jahres wurde beim Gesundheitsamt des Landkreises Nordsachsen der Antrag auf Einrichtung des Testzentrums gestellt. „Wir hatten eine ganze Menge Arbeit, bis wir am 6. Dezember den ersten Test auch wirklich anbieten konnten“, sagt Schurig. Inzwischen ist das Team eingespielt, es gibt Stammkunden, aber auch Menschen, die nur nach Bedarf kommen.

„Wir haben uns schrittweise an den jetzigen Stand herangearbeitet. Wir mussten schauen, welche Öffnungszeiten wir anbieten. Welche Tage oder Tageszeiten besonders gefragt sind“, verdeutlicht sie. Gibt es an bestimmten Tagen einen besonders großen Andrang, dann kann das Testpersonal schnell aufgestockt werden, damit keine langen Wartezeiten entstehen. Etwa 20 bis 25 Minuten müssen Besucher des Testzentrums an Zeit einplanen. Ganz aktuell wurde in die Öffnungszeitenliste auch der Sonntag aufgenommen, an dem Schnelltests zwischen 9.30 und 11.30 Uhr möglich sind.

Braut- und Festtagsmode bleibt Herzensangelegenheit

„Wir haben auch positive Testergebnisse. Da gehen wir sehr diskret mit den Daten um. Im Regelfall schicken wir die Person dann umgehend zum Hausarzt, um einen entsprechenden PCR-Test zu machen“, berichtet Ines Schurig. Sie hofft, mit dem Testzentrum die Zeit überbrücken zu können, bis das Brautmodengeschäft wieder richtig anläuft. „Nach wie vor sind die Braut- und Festtagsmode sowie Sport und Fitness unser Herzensgeschäft und wir hoffen, dass wir hier bald wieder für unsere Kunden da sein können“, sagt die Chefin des VitaliO.

Öffnungszeiten

Montag: 7 – 12 Uhr und 15 – 17 Uhr

Dienstag: 14 – 20 Uhr

Mittwoch: 7 – 12 Uhr und 15 – 17 Uhr

Donnerstag: 14 – 20 Uhr

Freitag: 7 – 12 Uhr

Sonntag: 9.30 – 11.30 Uhr

Seit dem 6. Dezember steht das VitaliO-Team für kostenlose Bürgertests in den Räumen Promenade 33a (Busbahnhof)

zur Verfügung. Innerhalb der Öffnungszeiten ist keine Anmeldung erforderlich, einfach Kommen. Es besteht in den Räumlichkeiten Maskenpflicht. Bitte den Personalausweis mitbringen.

Von Hagen Rösner