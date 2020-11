Oschatzer Weihnachtsbaum ist eine Blaufichte aus der Burgstraße

Oschatz

Zwar gibt es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt, auf den Weihnachtsbaum und weitere Dekoration zum Fest müssen die Oschatzer jedoch nicht verzichten.

Traditionell fällten und transportierten die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei von einem privaten Grundstück ein imposantes Nadelgewächs – dieses Jahr aus der Burgstraße – auf den Neumarkt, unterstützt von der Spedition Peter und einem Kranunternehmen aus Zeithain. Eskortiert von Beamten des Polizeireviers Oschatz und ausgebremst durch einen Unfall auf der Bundesstraße 6 kam die Blaufichte etwas später an als üblich. Pünktlich zur Mittagspause der meisten Oschatzer stand der Baum jedoch an seinem Bestimmungsort und wurde sogleich mit einer Lichterkette versehen.

Schrecksekunde vor dem Abtransport

Kathleen Teschmit schätzt die Größe des Baumes auf zwölf Meter. Der zwölfte Weihnachtsbaum, der unter ihrer Regie geholt wird, ist ein besonderes Exemplar. „Er wiegt 2,8 Tonnen. So ein Schwergewicht hatten wir noch nie“, sagt die Leiterin der Stadtgärtnerei Oschatz. Den Standort schätzt sie als außerordentlich gut ein – sonst wäre das stattliche Gewicht wohl nicht zustande gekommen. „Es wird Jahr um Jahr schwieriger, Nadelbäume für diesen Zweck zu finden. Sie müssen dicht gewachsen und vor allem groß genug sein. Daher sind wir immer wieder froh, wenn sich Spender finden.“

Die Blaufichte kurz vor dem Transport. Quelle: Christian Kunze

Als die Blaufichte, am Kranhaken hängend, auf den Anhänger der Spedition Peter aufgesetzt wird, ist ein lautes Knacken zu hören, kurz darauf ein weiteres. Kathleen Teschmit rutscht das Herz in die Hose – Erinnerungen an den Transport ihrer ersten Oschatzer Weihnachtsfichte vor elf Jahren werden wach – damals brach der Stamm nach nur wenigen Metern Transport – und schnell musste Ersatz her. Doch dieses Mal ging alles gut. Die Strecke, die der Baum zurück legte, war relativ kurz. Zur Erinnerung: Vergangenes Jahr kam das Gewächs aus dem 15 Kilometer entfernten Liptitz.

Weitere Dekoration im Stadtgebiet

Eigentümer des Grundstücks, auf dem die Blaufichte bis zum späten Mittwochmorgen noch stand, sind Sascha und Stefanie Rieckmann. Die Riesaerin und den aus Hamburg stammenden Mann zog es vor zwei Jahren gemeinsam nach Oschatz. „Als wir herkamen, stand der Baum schon eine ganze Weile. Nachbarn erzählten mir, dass er vor 30 Jahren, kurz nach der Wende, gepflanzt worden ist“, so Sascha Rieckmann. Das Ehepaar hält die Fällung und den Abtransport mittels ihrer Mobiltelefone auf Fotos und Videos fest. Zahlreiche weitere Schaulustige tun es ihnen gleich. „Das liegt wahrscheinlich daran, dass dieses Grundstück Tradition hat – und der Baum mit ihm. Hier befand sich früher einmal die bei vielen Oschatzern noch sehr gut in Erinnerung gebliebene Bäckerei Wetzel“, weiß Rieckmann.

Die Blaufichte aus der Burgstraße am Kranhaken auf dem Neumarkt. Quelle: Christian Kunze

Neben der erleuchteten Blaufichte soll in den kommenden Tagen die weitere Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt helfen, besinnliche Stimmung aufkommen zu lassen. Die Stadtgärtner haben sich dazu Ende der Woche ebenfalls noch etwas einfallen lassen. Und schließlich sind es Jahr um Jahr die Schaufenster, die dazu beitragen. Den Anfang machte die Oschatz-Information in dieser Woche. Unter den Slogans „O Schatz, schenk mir was“ und „ Weihnachten zu Hause in Oschatz“ locken unter anderem Souvenirs.

Stadtinfo öffnet an zwei Tagen

Geöffnet hat die Oschatz-Information im Rahmen der Aktion „Oschatzer Lichterschein“ der Oschatzer Werbegemeinschaft am 5. und 19. Dezember von 15 bis 20 Uhr – zum Einkauf regionaler Geschenke.

Von Christian Kunze