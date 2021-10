Oschatzer Weihnachtsmarkt: Drei Engel werden gesucht

Oschatz

Nachdem das Coronavirus und die damit verbundenen Maßnahmen zum Infektionsschutz im vergangenen Jahr dem Oschatzer Weihnachtsmarkt einen Strich durch die Rechnung machte, soll der Markt dieses Jahr wieder stattfinden (wir berichteten).

Nicht fehlen dürfen neben dem jüngst im Stadtrat beschlossenen verkaufsoffenen Sonntag dann auch wieder die kleinen Weihnachtsengel, die über den Markt „schweben“, dort Präsente verteilen und für Fotomotive der Besucher zur Verfügung stehen.

„Wir sind erneut auf der Suche nach drei Kindern, die an den vier Tagen des Weihnachtsmarktes vom 2. bis 5. Dezember jeden Tag etwa eine Stunde lang gemeinsam unterwegs sind. Sie sollten sehr aufgeschlossen, freundlich und zwischen 8 und 11 Jahren alt sein“, so Claudia Werner, Marketingverantwortliche und Sprecherin der Oschatzer Freizeitstätten GmbH. Bewerben können sich sowohl Jungen als auch Mädchen als Engel oder Elfe, beziehungsweise Wichtel.

Jury nimmt Auswahl vor

Eine Jury, bestehend aus den Mitarbeitern des Fotostudios Corinna in Oschatz und der Oschatzer Freizeitstätten GmbH, wählt aus allen eingegangenen Bewerbungen die drei Helfer des Oschatzer Weihnachtsmanns aus. Die Auserwählten gewinnen ein professionelles Engel-Fotoshooting mit dem Fotostudio Corinna. „Die dort entstandenen Motive werden für die Bewerbung des Oschatzer Weihnachtsmarktes und für Werbezwecke des Fotostudios Corinna verwendet. Die Abgebildeten und deren Sorgeberechtigte erklären sich mit der Veröffentlichung einverstanden. Natürlich erhält jeder Weihnachtsengel auch ein paar Bilder für zu Hause“, so Claudia Werner.

Jetzt bewerben

Bewerbungen mit Namen, Alter und Kontaktdaten inklusive Telefonnummer senden Interessenten bitte an: Oschatzer Freizeitstätten GmbH, Berufsschulstraße 20, 04758 Oschatz oder per E-Mail an die Adresse c.werner@oschatz-erleben.de. Bewerberschluss ist der Sonntag, der 31.Oktober 2021.

Von Christian Kunze