Oschatzer Weihnachtsmarkt punktet mit Lokalkolorit und kulinarischer Abwechslung

Warteschlangen am Glühweinstand, der Burritobude und zur Weihnachtsmannsprechstunde gab es bereits am Donnerstag auf dem Weihnachtsmarkt, der die zurückliegenden vier Tage in die Innenstadt lockte. Auch während des Wochenendes nahm das trotz Regens und Windböen nicht ab.

Burritos, die herzhafte mexikanische Weizentortillatasche, gefüllt mit Geflügel, Rind oder fleischfrei, bot das Team von Wächtlers Schlemmerparadies erstmals an – als Alternative zu Glühwein und Bratwurst. Traditionelles mischte sich mit Neuem. Sint Nikolaas und seine Mohren, eine Tradition der Oschatzer Partnerstadt Blomberg, bereichern den Markt seit fast 25 Jahren, der Mistelzweig unter dem geküsst wird, erst seit wenigen.

Wenige Buden, die im vergangenen Jahr noch oberhalb des Marktes an der Aegidienkirche standen, waren wieder auf gleicher Höhe mit dem Treiben vor Rathaus und Oschatz-Information. „Das entschieden wir im Vorab auf Wunsch der Händler und Handwerker“, so Claudia Werner vom Marketing der Oschatzer Freizeitstätten.

Engel der neuen Weihnachtskrippe. Quelle: Christian Kunze

Zu denen, die den Wechsel mit initiiert haben, gehört der Oschatzer Kupferschmied Steffen Jentzsch. „Mir ist es wichtig, hier Präsenz zu zeigen. Mächtig viel verkaufen werde ich sicher nicht. Aber die Mädels vom Organisationsteam lassen sich jedes Jahr etwas einfallen. Da bin ich gern dabei“, sagte er. Auch hatte er neben Schauvorführungen etwas dabei, was nicht jeder Markt zu bieten hat: heißes Glühbier mit Holunder- und Johannisbeersaft, zum Kosten gegen eine Spende zugunsten der weiteren Sanierung der Klosterkirche in Oschatz.

Pünktlich zum Weihnachtsmarkt kam der Veranstaltungskalender für das kommende Jahr aus der Druckerei. Und das war nicht das einzige Geschenk, das man beim Bummel von Bude zu Bude für das bevorstehende Fest kaufen konnte.

Tina Müller war gleich drei Mal auf dem Markt und zeigte sich begeistert: „Hier gibt es alles, was sich meine Tochter, mein Verlobter und meine Schwiegereltern wünschen. Wenn es uns an etwas fehlen würden, kämen wir nicht wieder.“

Adventskalender als Deko. Quelle: Christian Kunze

Kritik am Standort der Bühne neben dem Fahrgeschäft, wie sie im MDR geäußert wurde, kann sie nachvollziehen, auf das Karussell verzichten wolle sie aber nicht: „Das ist einfach der Renner bei den Kindern.“ Dass zu wenig Schmuck da sei, könne sie anhand des prächtigen Baumes nicht teilen.

Eine weitere individuelle Note verlieh Janett Rohnstock dem Markt. In der Lesehütte gab sie am Sonnabend eine selbst geschriebene und selbst illustrierte Geschichte zum besten. „Ein Stern für Oschatz“ setzt der Stadt ein Denkmal, ferner kommen darin ihre im September geborene Tochter Charlotte, ihr Dackel Hektor und etliche Oschatzer Sehenswürdigkeiten vor.

Von Christian Kunze