Oschatzer Werbegemeinschaft lockt mit Gutscheinen zum lokalen Einkauf

Oschatz

Steffi Langer zeigt die Gutscheine der Oschatzer Werbegemeinschaft. Erhältlich sind sie in ihrem Geschäft in der Lutherstraße, im Schuhgeschäft Best Partner Schubert in der Altoschatzer Straße und im „computerladen/werbeladen“ in der Leipziger Straße. Zum Wert von 10, 20 und 44 Euro können sie in rund 30 Akzeptanzstellen in Oschatz und Ganzig eingelöst werden. Vermerkt sind diese in einem Einleger des Gutscheins. Den Wert von 44 Euro erklärt Thomas Schupke, Chef der Werbegemeinschaft so: „Dieser Wert ist das Maximum für Sachzuwendungen, die Arbeitgeber ihren Angestellten steuerfrei zukommen lassen dürfen. Seit Beginn des Jahres 2020 gilt diese Regelung auch für Gutscheine. Wir möchten mit der Aktion dazu animieren, lokal einzukaufen. Wer seinen Angestellten einen solchen Gutschein schenkt, sorgt dafür, dass das in Oschatz verdiente Geld auch in Oschatz bleibt und nicht etwa bei Amazon oder anderen großen Internetversandhäusern landet“.

Von Christian Kunze