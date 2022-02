Oschatzer Werbegemeinschaft übernimmt Abendmarkt

Oschatz

 Die von der Stadtverwaltung etablierten Abendmärkte auf dem Oschatzer Neumarkt finden künftig unter Federführung der Oschatzer Werbegemeinschaft statt. „Wir erhoffen uns dadurch, dass Oschatz noch attraktiver wird – vor allem für Direktvermarkter und Erzeuger aus der näheren und weiteren Umgebung“, umreißt der Vorsitzende Thomas Schupke ein Ziel dieser Neuerung. Hofläden und andere Vertreiber von Obst, Gemüse und weiteren Lebensmitteln seien bisher noch nicht in vollem Umfang vertreten – das wolle man erreichen und somit die jüngste Veranstaltung in der Oschatzer Innenstadt weiter bereichern.

Zugleich könnten sowohl die Abendmärkte als auch die ähnlich gelagerten bisher von der Werbegemeinschaft durchgeführten Veranstaltungen wie das Frühlingsfest mit Gildetag und das Herbstfest davon profitieren. „Die Zielgruppen sind ähnlich, zum Teil gibt es schon Überschneidungen bei den Anbietern. Wir wollen ihnen noch mehr Gelegenheiten geben, sich in unserer Stadt zu präsentieren – dann nutzen sie das sicher auch“. Wer sich angesprochen fühlt und die Märkte und Feste bereichern will, könne sich melden, Kontakt: info@werbegemeinschaft-oschatz.de, via Facebook oder telefonisch: 03435/ 988380.

Der Vorsitzende der Vereinigung der Innenstadthändler, Dienstleister, Handwerker und anderer Anbieter hat zudem gute Nachrichten für das begonnene Jahr. Die Oschatzer können ihre Terminkalender für die bevorstehenden Monate wieder füllen. „Wir gehen voll in die Planungen für alle unsere bekannten Veranstaltungen – auch wenn wir noch nicht wissen, ob wir sie durchführen können“, sagt der Vorsitzende Thomas Schupke. Die vergangenen zwei Jahre hätten dahingehend Flexibilität und Kreativität geschult.

Modenacht wird vorbereitet

Die Belebung der Innenstädte, seit jeher Ziel der Mitglieder, wird in den kommenden Monaten wichtiger denn je sein, so der Vorsitzende. Gerade deshalb sei es wichtig, Zeichen zu setzen, dass man noch da sei. Das gelte für kleine Initiativen genau so wie für das Zugpferd Modenacht. „Auch wenn es zunehmend weniger Modegeschäfte im Zentrum gibt, wollen wir die Modenacht nicht aufgeben. Die schon zwei Mal abgesagte 20. Auflage werden wir nachholen“, gibt sich Schupke optimistisch. Wie das gelingen soll? Die Vorbereitungen laufen. Stammgäste des Publikumsmagneten wissen, dass nicht allein Modegeschäfte zum Gelingen beitragen. „Das Thema hat viele Facetten. Wir werden das Spektrum dieses Mal noch ein wenig erweitern und sind dafür gerade auf der Suche nach Mitstreitern“, macht Thomas Schupke neugierig.

Die Macher der Modenacht haben selbige in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten mehrmals neu erfunden, statt sie zu beerdigen, auch der Autofrühling hat mit geändertem Namen und leicht variiertem Konzept als „Blechnacht“ Bestand im Zentrum. Mit der „friedlichen Übernahme“ des Abendmarktes, dem die Werbegemeinschaft ihren Stempel aufdrücken wird, kommt ein weiteres Standbein hinzu.

Die geplanten Termine 2022:

Frühlingsfest & Gildetag: Sonntag 10. AprilBlechnacht: Sonnabend, 11. JuniModenacht: Sonnabend, 10. September Herbstfest: Sonntag, 9. OktoberGlühweinfest: Sonnabend, 26. NovemberWeihnachtsmarkt: 1. bis 4. DezemberWeihnachtssingen: Sonnabend, 17.DezemberAbendmärkte: donnerstags: 5. Mai , 7. Juli, 1. September, jeweils 16 bis 21 Uhr

Zum Frühlingsfest, Herbstfest und Weihnachtsmarkt sind verkaufsoffene Sonntage beantragt.

Von Christian Kunze