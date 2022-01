Oschatzer Wirt: Mit 2G plus bleibt mein Stammtisch leer

Oschatz

Die geplante Änderung der Corona-Regeln in Sachsen ab Freitag stoßen bei den Gastronomen auf wenig Gegenliebe. Gaststätten und Kneipen sollen dann zwar bis 22 Uhr öffnen dürfen, gleichzeitig werden aber die Zugangsschranken mit 2G plus verschärft. Als Wirt der Gaststätte Ozler sagt David Leibundgut (40), was er davon hält und weiß sich damit einer Meinung mit vielen Berufskollegen.

20 Uhr war der absolute Genickbruch für uns

Falls die Kliniken bis dahin nicht überlastet sind, sollen die Gaststätten ab Freitag bis 22 Uhr öffnen können – ein Grund zur Freude für Sie?

22 Uhr wäre zwar gut, denn 20 Uhr war der absolute Genickbruch für uns. Aber dass uns überhaupt vorgeschrieben wird, dass wir nur so lange aufmachen dürfen, ist sinnlos. Denn wenn sich Freunde zu Hause treffen, dann können sie auch erst Mitternacht oder 1 Uhr nach Hause gehen. Dort – bei diesen unbefristeten privaten Feiern im Partykeller – befindet sich der wahre Infektionsherd. Bei uns in der Gaststätte wären die Leute sicherer. Ich habe mit staatlicher Unterstützung 60 000 Euro für den Infektionsschutz investiert – in Lüftungsanlagen mit Virenfiltern, Sanitärausstattung und in die Küche. Und das zählt nun alles nicht mehr. Mich ärgert, dass wir ausgeschlossen werden.

40 bis 50 Prozent weniger Umsatz

Wie lief es denn seit November 2021, als die Öffnungszeit in Gaststätten auf 20 Uhr begrenzt wurde?

Die genauen Umsatzzahlen habe ich noch nicht. Aktuell können wir nur Überbrückungshilfe beantragen, wenn unser Umsatz weniger als 35 Prozent des Niveaus von 2019 beträgt. Der Fall wird bei mir nicht eingetreten sein. Ich schätze, dass der Umsatzverlust etwa bei 40 bis 50 Prozent liegt. November und Dezember sind die umsatzstärksten Monate. Und da ist das ganze Abendgeschäft verpufft. Dazu kam noch 2G, so dass lediglich die Hälfte der Kunden reindurfte. Wir hatten nur Pärchen als Gäste oder kleine Tische mit maximal vier Leuten. Außerdem machten uns die Absagen zu schaffen: Wir hatten keine einzige Weihnachtsfeier, die sind alle abgesagt worden. Der Ligabetrieb und die öffentlichen Dartturniere, die zu meinen größten Einnahmequellen zählen, sind stillgelegt worden.

Wahrscheinlich nur noch Außer-Haus-Verkauf

Ab 14. Januar soll in Sachsens Gaststätten 2G plus (jetzt 2G) vorgeschrieben sein. Was halten Sie davon?

Wir dachten: Es geht gar nicht schlimmer. Doch nun wird noch mal eine Schippe draufgelegt. Den Impfstatus unserer Gäste als Nichtbeamter zu kontrollieren, halte ich für fragwürdig. Die Leute können mir ja irgendwas unter die Nase halten. Das ist keine Option für uns. Ich habe mit den Männern von meinem Stammtisch gesprochen. Die werden wohl unter den Bedingungen von 2G plus zu Hause bleiben. Dann lohnt es sich für mich nicht mehr, die Heizung hochzufahren. Aktuell sieht es so aus, dass wir nach unserem Betriebsurlaub ab 26. Januar nur noch Freitag, Sonnabend und Sonntag Speisen außer Haus verkaufen. Das Restaurant wird zu bleiben, wenn 2G plus zu dieser Zeit noch aktuell ist.

Eigene Partykeller oder Hobbyräume

Seit knapp zwei Jahren befinden Sie sich mit Ihrer Gaststätte im Corona-Modus. Wie sind Sie durch diese Zeit gekommen?

Die staatlichen Überbrückungshilfen haben im Großen und Ganzen gewirkt. Bis November 2021 lief es ganz gut. Bis dahin hatten wir sogar etwas mehr Umsatz als in den Jahren vor Corona. Klar: Die Leute hatten Sehnsucht danach, wieder in die Gaststätte gehen zu können. Wenn es mit Corona endlich mal vorbei sein sollte – darauf hoffe ich – könnte dieser Effekt wieder auftreten. Aber so eine Kneipen-Nacht-Geschichte wie früher wird es wohl auch dann nicht mehr geben. Viele Leute haben sich während Corona ihre eigenen Möglichkeiten zum Feiern geschaffen, ihre eigenen Partykeller oder Hobbyräume.

Bisher noch keine Reaktion

Am 7. Mai 2020 haben Sie dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) in Oschatz einen Hilferuf von 15 Oschatzer Gastronomen übergeben. Ist die Zeit jetzt reif für einen zweiten Hilferuf?

Ich denke, ja. Herrn Kretschmer habe ich persönlich über Facebook geschrieben. Bisher ist aber noch keine Reaktion erfolgt.

Keine Werbung fürs Impfen

Sie sind kein Corona-Leugner. Werben Sie bei Ihren Gästen fürs Impfen und Boostern?

Nein, das kann ich nicht. Ich bin selbst ungeimpft, mit meiner Blutgruppe Null bin ich nicht so empfänglich für Viren. Viel sinnvoller wäre aus meiner Sicht eine 1G-Regelung. Jeder Gast lässt sich vor dem Gaststättenbesuch testen – und alles ist sicher. Dann ist niemand in der Gaststätte, der das Virus übertragen könnte.

Keine Massenimmunität

Könnte die Impfpflicht ein Ausweg aus der Misere sein?

Nein, ich bin nicht für eine Impfpflicht. Es wird auch damit keine Massenimmunität geben, da Millionen Menschen in Deutschland wegen Vorerkrankungen nicht geimpft werden können.

Von Frank Hörügel