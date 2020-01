Oschatzer Wohnstätten GmbH setzt 2020 verstärkt auf barrierearmen Umbau

Oschatz

Für die noch im Bau befindlichen Wohnungen des Neubaus der Oschatzer Wohnstätten GmbH(OWG) in der Badergasse 14 (Ecke Mühlgaben/An der Döllnitz) gibt es bereits eine Warteliste potenzieller Mieter. „Wir haben tatsächlich mehr Interessenten als es Wohnungen in dem Objekt gibt“, sagte Geschäftsführer Marc Etzold auf Nachfrage dieser Zeitung. Das müsse aber nicht heißen, dass tatsächlich alle vorgemerkten Interessenten auch tatsächlich Mieter werden.

Zur Erinnerung: In dem Haus, das Tradition und Moderne am Rande des Oschatzer Stadtkerns miteinander verbindet, entstehen 13 großräumige, barrierearme Zwei- und Dreiraumwohnungen. Mit der Fertigstellung und Vermietbarkeit rechnet das größte Wohnungsunternehmen der Stadt zur Jahresmitte. „Anvisiert ist der 30. Juni, und ich gehe davon aus, dass wir das halten können, wenn uns die Witterung keinen Strich mehr durch die Rechnung macht“, so Marc Etzold.

Geprägt war das Jahr 2019 zudem von der Sanierung und Modernisierung bestehender Objekte – und so wird es auch 2020 weiter gehen. Objektübergreifend dreht sich dabei alles um die barrierefreie beziehungsweise barrierearme Anpassung des vorhandenen Wohnraums. „ Oschatz wird älter“, verdeutlicht Etzold die demografische Entwicklung der Stadt – und dieser Entwicklung stelle man sich. Neben den 30 Wohnungen in der Goethestraße 2, 6 und 8, die allesamt schon ab dem Frühjahr vermietet sind, trifft das auch auf ein Haus zu, für das die OWG nun im dritten Anlauf eine Lösung gefunden hat und die aufgrund der steigenden Nachfrage für diese Art zu wohnen nach längerer Überlegung gewählt worden ist.

Die Rede ist von 26 Wohnungen des Blockes in der Rudolf-Breitscheid-Straße 14 bis 18. Das verhältnismäßig große Haus sollte erst der Abrissbirne zum Opfer fallen, später fasste man eine herkömmliche Sanierung ins Auge. Ende vergangenen Jahres fiel dann die Entscheidung, Barrieren zu beseitigen – und damit nicht nur für die Bedürfnisse älterer und beeinträchtigter Menschen zu bauen, sondern auch für Familien oder allein Erziehende mit kleinen Kindern. „Diese Gruppe wird im Kontext der Barrierenbeseitigung oft nicht erwähnt“, so Etzold. Gebaut wird dieses und kommendes Jahr, alle Wohnungen verfügen dann über Balkon und Pkw-Stellplatz und sind zwischen 40 und 60 Quadratmeter groß. Vorgesehen sind auch zwei etwas größere Wohnungen im Dachgeschoss.

Mit dem neuen Jahr haben bei der OWG Veränderungen im Service Einzug gehalten. Die Sprechzeiten für Mieter werden nicht mehr an vier, sondern nur noch an drei Tagen angeboten. Hintergrund ist laut Etzold, dass die zuständigen Mitarbeiter in der frei gewordenen Zeit mehr Spielraum haben, um Mieter vor Ort aufzusuchen, wenn es Probleme gibt – und damit den persönlichen Kontakt zu stärken. Deutlich weiter gefasst als die reinen Mietersprechzeiten sind die regulären Geschäftszeiten des Unternehmens. „Auch in dieser Zeit ist immer jemand telefonisch oder persönlich in der Lutherstraße erreichbar“, versichert der Geschäftsführer.

