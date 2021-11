Oschatzer Wohnstätten nehmen 115 Wohnungen vom Markt

Oschatz

Seit der politischen Wende 1989 hat die Stadt Oschatz mehrere tausend Einwohner verloren. Tendenz – weiter sinkend. Das macht sich auch auf dem Wohnungsmarkt bemerkbar. Zuletzt hat sich der Oschatzer Stadtrat 2018 mit dem Stadtentwicklungskonzept befasst und festgestellt, dass bis 2030 rund 750 Wohnungen nicht mehr vermietet werden können, weil einfach die Menschen fehlen. Um den Leerstand abzubauen, haben die Oschatzer Wohnstätten jetzt begonnen, ihr Portfolio an Wohnungen abzubauen. Zwei Neubaublöcke in Oschatz an der Clara-Zetkin-Straße werden seit dieser Woche abgerissen.

Leerstand reduzieren

Der Geschäftsführer der Oschatzer Wohnstätten Marc Etzold bestätigt: „Wir nehmen mit dem Abbruch insgesamt 115 Wohnungen vom Markt. Mit dem einen Block sind es 70 Einheiten und in dem anderen Objekt sind es noch einmal 45 Wohnungen, die verschwinden werden.“ Etzold stellt aber auch klar: „Wir sind die einzigen Akteure in Oschatz, die auf diese Weise dem Leerstand entgegen wirken. Alle anderen Anbieter auf dem Wohnungsmarkt werden davon profitieren.

Der Abriss der beiden Wohnblocks in Oschatz West ist aber schon seit Jahren beschlossene Sache. „Das war auch schon klar, als ich 2016 hier als Geschäftsführer anfing“, sagt Etzold. In den vergangenen Jahren wurden die Wohneinheiten stückweise leergezogen. Seit einiger Zeit stehen die Blöcke bereits leer. Eigentlich war der Abriss erst für das kommende Jahr vorgesehen, wurde jetzt aber vorgezogen. Die leerstehenden Gebäude waren immer wieder das Ziel von Einbrechern, die sich in den Objekten zu schaffen machten.

Entscheidung für das „Abwohnen“

„Dass wir jetzt diese beiden Blöcke abreißen ist aus meiner Sicht keine Abwertung des DDR-Typenbaus. Vielmehr war schon zeitig klar, dass wir uns von den Häusern trennen werden. Es wurde also auch nichts mehr investiert. Bei einer weiteren Bewirtschaftung hätten wir jetzt die gesamte Haustechnik sanieren müssen. So haben wir uns für das ,Abwohnen’ und Abreißen entschieden“, so der Geschäftsführer der Wohnstätten.

Der Abbruch wird für die Oschatzer Wohnstätten, ein städtisches Tochterunternehmen, auch die letzte Maßnahme dieser Art sein. „Danach sollten auch andere Akteure auf dem Wohnungsmarkt für Entlastung sorgen“, sagt Etzold.

Die Abriss- und Entsorgungsarbeiten werden voraussichtlich noch bis Anfang des kommenden Jahres dauern. Danach wird das Areal in eine Grünfläche umgewandelt. „Das Grundstück gehört den Wohnstätten. Wir könnten uns vor- stellen, dass hier mal Eigenheime entstehen“, meint Marc Etzold. Doch bis dahin sei es mit dem notwendigen Planungsverfahren ein langer Weg.

Von Hagen Rösner