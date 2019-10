Oschatzer Ziergeflügel- und Exotenzüchter stellen aus – Bewunderung für seltene Turakos

Oschatz

Immer wieder bleiben vor den Schauanlagen in der Veranstaltungshalle des O-Parkes Besucher stehen oder machen es sich auf den breit stehenden Stühlen bequem, um den zur Schau gestellten Vögeln zuzusehen. Kein Wunder, denn neben den allgemein bekannten Wellensittichen und Kanarienvögeln zeigen die Mitglieder des Oschatzer Ziergeflügel- und Exotenzüchtervereins große und kleine Vögel aus fernen Ländern. „Unter den rund 250 an diesem Wochenende gezeigten Vögeln sind zum Beispiel Tiere, deren Heimat Australien, Südamerika oder asiatische Länder sind“, erklärt Vereinsvorsitzender Andreas Stange.

Aller zwei Jahre präsentieren die 25 Mitglieder, die längst nicht nur im Altkreis Oschatz zu Hause sind, ihr Hobby auf einer Ausstellung. Stolz berichtet Stange, dass im vergangenen Jahr fünf neue Mitglieder hinzu kamen. Damit steuern die Oschatzer Züchter entgegen dem Trend, denn deutschlandweit sei ein Rückgang der organisierten Ziergeflügel- und Exotenzüchter allgemein zu verzeichnen. Das „sinnige und gesellige“ Vereinsleben sei wohl der Grund dafür, so der Vereinsvorsitzende. Das spürt man auch auf der Ausstellung, die die Freunde seltener Vögel organisierten: Sie spendeten für einen Miniflohmarkt, deren Erlös genauso wie der aus der Tombola in die Finanzierung der Veranstaltung fließt. Es gibt eine Vogelbörse. Wegen der hier angebotenen Tiere reisten sogar Züchter aus der Riesaer Region, dem Erzgebirge oder gar noch weiter an. Die Terpitzerin Veronika Quosdorf zeigte an einem Stand ihr Hobby, das Gemüseschnitzen und erntet dafür viel Bewunderung. Überall sind Schautafeln aufgestellt und fast alle Vereinsmitglieder stehen bereit, um Fragen der Besucher zu beantworten.

Viele Fragen hat der Mügelner Claus Schreiber zu beantworten. Der erfahrene Züchter hat sich vor einiger Zeit in die Turakos verliebt. Die Heimat dieser Vögel, von denen es 22 Arten gibt, sind die afrikanischen Wald- und Savannengebiete. Birgit und Knut Heimann aus Liptitz interessieren sich für diese Exoten. „In Deutschland gibt es derzeit zehn Züchter, die sich den Turakos widmen. In Sachsen kenne ich nur zwei“, so Schreiber. Verschiedene Arten wie zum Beispiel einen Weißhauben-, einen Weißohr- oder Rotschopfturako hat er mitgebracht. Gründe, warum er sich für diese Seltenheiten entschieden habe, hat er etliche. Ein Hauptgrund sei, dass es verschiedene Arten gebe und die Vögel ein interessantes Farbspiel bei ihrem Federkleid aufwiesen. Außerdem könne man die Turakos draußen halten. „Regen mögen sie besonders. Das genießen sie“, so der Mügelner. Die Heimanns wie manch andere Besucher möchten natürlich gern wissen, was für Futter sie benötigen. „Das sind Beeren- und Früchtefresser, die auch gern Samen und Knospen verzehren“, so der Züchter. Auf dem Speiseplan in Mügeln stehen oft Äpfel. Die mögen Turakos auch, obwohl die in ihrer Heimat nicht darauf zu finden sind.

Zu den Besuchern der Schau gehörten neben Ferienkindern mit ihren Familien der Oschatzer OBM Andreas Kretschmar. Viel Lob bekam er vom Vereinschef über das Team der Lebenshilfe zu hören, in deren Händen das Management und die Betreuung für das „O“ liegen.

Von Bärbel Schumann