Oschatzer beim Thalheim-Treffen in Österreich

Thalheim

Für die Einwohner des Oschatzer Stadtteils Thalheim war dieses Ereignis das bisher größte in der Geschichte des Ortes. Vom 7. bis 9. Juni 1996 fand hier das 36. Internationale T(h)alheim-Treffen statt. Knapp 200 Gäste aus 15 Orten mit dem Namen Thalheim waren damals angereist – aus der Schweiz, Rumänien (Siebenbürgen), aus ganz Deutschland und Österreich. Seitdem hat es 24 weitere T(h)alheim-Treffen gegeben. Von über 30 bekannten Städten und Gemeinden mit entsprechendem Namen nehmen jeweils bis zu 20 an den jährlichen internationalen Treffen teil, die jedes Jahr an einem anderen Ort veranstaltet werden.

Mit Traktoren werden Frauen und Männer der Oschatzer Delegation zum Thalheim-Treffen gefahren. Quelle: privat

Das nunmehr 60. Treffen fand in diesem Jahr Anfang September in Thalheim bei Kapelln in Österreich statt. Das Fest sollte eigentlich bereits 2020 stattfinden, musste aber wegen Corona um ein Jahr verschoben werden. Mit dabei war im österreichischen Thalheim eine zehnköpfige Delegation von Oschatzern unter Leitung von Harald Wächter. „Es war wieder überwältigend. Beim Wiedersehen gab es ein großes Hallo. Ich wurde zuerst nach unserem Oberbürgermeister und nach dem Wilden Robert gefragt“, berichtet der 70-Jährige. In diesem Jahr waren insgesamt 16 Delegationen mit 140 Teilnehmern zu dem Treffen angereist.

Konzertabend im Schloss

Besonders begeistert waren die Gäste aus Oschatz von einem Feuerwerk am ersten Abend und von einem Klassikkonzert am zweiten Abend. „Das Konzert gestaltete das Vienna International Orchestra im Schloss Thalheim. Der Schlossbesitzer aus der Ukraine hatte das Konzert gesponsert“, sagt Harald Wächter.

Ob überhaupt einmal und wann es mal wieder ein internationales T(h)alheim-Treffen bei Oschatz geben wird, ist ungewiss.

Nächstes Jahr Treffen in Heilbronn

Der Zeitplan für die Feste in den nächsten fünf Jahren steht aber bereits: Die nächsten Thalheim-Treffen werden im Jahr 2022 in Thalheim bei Heilbronn, 2023 in Thalheim an der Thur in der Schweiz, 2024 in Thalheim bei Tengen, 2025 im erzgebirgischen Thalheim und 2026 in Thalheim bei Lauterbach stattfinden.

Von Frank Hörügel