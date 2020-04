Oschatzer bietet Sportspaß gegen Langeweile

Oschatz

Trotz seit Montag gelockerter Ausgangsbeschränkungen sollten die Menschen in der Corona-Krise möglichst Zuhause bleiben, um das Infektionsrisiko zu senken. Gerade Familien mit kleineren Kindern fällt da schon mal die Decke auf den Kopf. „Das muss nicht sein“, sagt Reiner Müller. Der 80 Jahre alte Oschatzer hat den Ausweg aus der Corona-Langeweile parat. „Meine sportlichen Geschicklichkeitsgeräte mit elektronischer Auswertung zur Besten-Ermittlung eignen sich für alle Altersgruppen“, sagt der Tüftler.

Wettkämpfe für die ganze Familie

Normalerweise verleiht er diese Geräte für Familienfeiern oder Volksfeste wie etwa das Kinderfest im Juni im O-Schatz-Park. Doch diese größeren Veranstaltungen fallen in der Corona-Krise alle weg. „Deshalb möchte ich den Leuten etwas Abwechslung anbieten, damit sich ihre Kinder zu Hause nicht langweilen. Die ganze Familie kann bei den Wettkämpfen mitmachen“, sagt der Rentner.

Anzeige

Kostenloser Verleih an finanziell schwache Familien

An Familien, die wenig Geld zur Verfügung haben, will Reiner Müller die Geräte kostenlos verleihen. Wer finanziell etwas besser gestellt ist, sollte einen freiwilligen Obolus entrichten.

Weitere LVZ+ Artikel

Balancegerät ist Publikumsrenner

Der Publikumsrenner unter seinen selbst entwickelten und gebauten Geräten ist das Balancegerät. Aber auch der 60-Sekunden-Stepper, die Hüft-Schwung-Scheibe und das Minifahrrad „Der rote Renner“ sind beliebt. „Beim Rad ist es das Ziel, in 60 Sekunden eine hohe Punktzahl zu erreichen“, sagt er.

Spielstandsanzeige für Torgauer Hartenfelsstadion

Als Rentner ist Müller ständig dabei, sein beruflich in der Oschatzer Waagenfabrik erworbenes Fachwissen in die Praxis umzusetzen. Als Konstrukteur von elektronischen Spielstandsanzeigen hat er sich dabei über seine Heimatstadt hinaus einen Namen gemacht. Derzeit werkelt er an einer 140 mal 60 Zentimeter großen Spielstandsanzeige mit 35 Zentimeter großen Ziffern. „Die kommt ins Torgauer Hartenfelsstadion.“

Tel. 03435/624422

Von Frank Hörügel