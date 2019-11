Oschatzer feiern Mauerfall in Filderstadt

Filderstadt

Ja, sie lebt noch – die Partnerschaft zwischen dem sächsischen Oschatz und Filderstadt in Baden-Württemberg. Anlässlich des 30-jährigen Mauerfall-Jubiläums bekam die Ost-West-Beziehung neuen Schwung. Eine Gruppe von Oschatzern unter Leitung von Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) reiste am vergangenen Wochenende nach Filderstadt. „Auf großes Interesse stießen in Filderstadt die Berichte von Oschatzern über ihre Erlebnisse und Einschätzungen zum 30. Jubiläum des Mauerfalls“, teilt Anja Seidel, Pressesprecherin der Stadt Oschatz, anschließend mit.

Friedliche Revolution in Oschatz

Christa und Hans-Günter Sirrenberg gehörten vor 30 Jahren zu den Motoren der friedlichen Revolution in Oschatz und berichteten vor Schülern (zehnte und elfte Klassen) des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums als Zeitzeugen über ihre damaligen Erlebnisse, die Demonstrationen und Veranstaltungen in der Aegidienkirche und später im Kino.

Projekt der Jungen Gemeinde

Auch Oberbürgermeister Kretschmar widmete sich in seinem Vortrag diesem Thema. Außerdem erzählte die 15 Jahre alte Gymnasiastin Anna Schmidt aus ihrer Sicht, wie ihr Großvater die friedliche Revolution erlebt hat. Zudem stellte sie ein Projekt der Jungen Gemeinde Oschatz vor, in dem sich junge Christen mit der Freiheit im Allgemeinen und dem Fall der Mauer im Besonderen auseinander gesetzt haben.

Spannende Debatte

„Die anschließende Debatte mit den Filderstädter Jugendlichen war an Spannung kaum zu übertreffen“, so Pressesprecherin Seidel. Nach ihrer Einschätzung ist gegenseitiges Verständnis für Ost und West heute genauso wichtig wie vor 30 Jahren. Anja Seidel: „Städtepartnerschaften tragen dazu bei, genau solche Gespräche zu führen und dem Anderen immer wieder aufs Neue zuzuhören.“

Von OAZ