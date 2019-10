Oschatzer fotografierte erstes Horstseefischen vor 50 Jahren

Oschatz

Wolfgang Albrecht aus Oschatz war Zeit seines Lebens leidenschaftlich gern mit der Kamera unterwegs. Er fotografierte nicht nur in seiner Heimatstadt, sondern bildete auch die Geschehnisse im Umland ab.

Der Oschatzer Wolfgang Albrecht hat schon das erste Horstseefischen im Oktober 1969 fotografiert. Quelle: Wolfgang Albrecht/Oschatz

So gehörte Albrecht viele Jahre zu den Autoren des Rundblicks, jenem Heimatmagazin, das viele Jahre lang der Kulturspiegel der Kreise Wurzen, Grimma und Oschatz war.

Wie sich zeigte, war Wolfgang Albrecht auch beim Horstseefischen in Wermsdorf mit der Kamera dabei. Mehr noch: Der Oschatzer hat bereits das erste Abfischen an einem Oktoberwochenende vor 50 Jahren dokumentiert. Sein Sohn Jürgen Albrecht war auf der Suche nach Bildern aus jener Zeit jedenfalls schnell fündig geworden. Da nun das 50. Abfischen vor der Tür steht, habe er im Archiv seines Vaters bei Fotos vom Oktober 1969 nachgesehen. „Er hat natürlich auch in anderen Jahren noch fotografiert, aber das erste Fest sollte schon etwas besonderes sein“, meint Jürgen Albrecht, der uns die Bilder freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat.

Das 50. Horstseefischen findet vom 11. bis 13. Oktober in Wermsdorf statt.

Von Jana Brechlin