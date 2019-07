Knapp 50 Teilnehmer starteten am Sonntag mit ihren Spydern und Rykern von Dresden in Richtung Oschatz. hier machten sie einen Zwischenstopp bei der Straußenfarm Joite in Oschatz. Hier konnten sie sich stärken und erfuhren gleich noch etwas über die Arbeit mit den Straußen. Im Anschluss ging es weiter in Richtung Riesa.